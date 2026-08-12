Presidente Abelardo De La Espriella dio anuncio tras el terremoto: “He decidido hacer uso de la emergencia económica”

En una rueda de prensa liderada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, este miércoles, 12 de agosto, el mandatario anunció que tomó una decisión en compañía de su equipo económico de Gobierno.

En ese sentido, el mandatario colombiano anunció al país que declarará la emergencia económica con el objetivo de agilizar la reconstrucción y la atención en las zonas más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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De la misma manera, De La Espriella, en la declaración que dio al país, destacó el paquete de medidas que estructuró su administración para atender a los miles de damnificados por el terremoto.

“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son sin duda alivios temporales, pero que ayudan, que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero, apoyos económicos para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios que han sido afectados por el terremoto”, expresó el presidente.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que declarará la emergencia económica para crear el Fondo Milagro, con el fin de agilizar la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9uuUfAqyLt — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026

Durante su intervención, que ofreció en compañía de la primera dama, Ana Lucía Pineda, agregó: “También, como lo dije anteriormente, es absolutamente necesario, fundamental y determinante agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas. Por ello, le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”.

“La emergencia que propongo va a crear un ‘Fondo milagro’, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. La emergencia, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas. Con la declaratoria de emergencia”, subrayó.

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Finalmente, el presidente de la República recalcó: “El Gobierno Nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria. Nuestro corazón, nuestros sentimientos de solidaridad están con las víctimas; no están solos, aquí hay un gobierno que va a ayudarles y que les va a dar la mano. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros héroes de la patria que han estado aquí firmes ayudando a que esta tragedia se pueda resolver de alguna manera y de la mejor forma”.