Presidente Abelardo De La Espriella llegó por primera vez a la Casa de Nariño, pero decisión que tomó llamó la atención

Este miércoles 12 de agosto y luego de cinco días de la ceremonia de posesión, donde se oficializó a Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de la República, el mandatario llegó por primera vez a la Casa de Nariño.

Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

Lo hizo fuertemente escoltado y en helicóptero, llegada que no pasó desapercibida para los funcionarios del Congreso, pues la Casa de Nariño queda a pocos metros del Legislativo.

No obstante, y pese a que algunos pensaron que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, iba a despachar desde la Casa de Nariño, el mandatario tomó la decisión de desplazarse hacia el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería.

El presidente Abelardo De La Espriella llegó a la Casa de Nariño por primera vez. Sin embargo, se desplazó al Palacio de San Carlos, desde donde seguirá monitoreando la emergencia por el terremoto que sacudió al país. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ScxaaNo8aQ — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2026

Desde allí, el presidente De La Espriella adelantará una agenda de trabajo y seguirá realizando la revisión y monitoreo sobre la atención humanitaria en los 12 departamentos que resultaron afectados por el terremoto que sacudió al país el lunes de esta semana.

Cabe reseñar que en las últimas horas el presidente ha liderado una intensa agenda por las diferentes ciudades que han tenido serios daños por el movimiento de tierra, anunciando en cada un paquete de ayudas.

Además, el mandatario, por medio de su cuenta personal de X, ha mencionado varias novedades sobre la atención de la emergencia.

“¡Hay esperanza! Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos”, expresó en el mensaje.

Y avanzó: “Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda. Una noticia que nos llena de esperanza y nos impulsa a seguir creyendo”.

“Confiamos en Dios y en la incansable labor de nuestros equipos de rescate para que más colombianos sean encontrados con vida y puedan regresar a los brazos de sus familias”, recalcó el presidente.

Por último, el mandatario firmó el decreto en el que ordena la declaratoria de desastre nacional por el terremoto, medida que durará un año y se concentrará en 12 departamentos del país.

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“Declaratoria de situación de desastre. Declarar la situación de desastre nacional para los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander y demás afectados por el término de doce (12) meses, prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo”, se desprende de uno de los artículos del documento.