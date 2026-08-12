Congreso mantiene la elección del contralor: rechazaron petición para aplazar la sesión por el terremoto

Los senadores y representantes a la Cámara sí deberán acudir este miércoles al salón Elíptico del Congreso para elegir al nuevo contralor de la República, pese a la petición de varios políticos de aplazar la sesión para acompañar a las comunidades que enfrentan los graves estragos que dejó el terremoto en el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Chocó, Quindío y Antioquia.

En respuesta a una solicitud del senador Duvalier Sánchez, el secretario del Senado, Diego Alejandro González, recogió todas las normas que impiden el aplazamiento de la jornada proyectada para este 12 de agosto.

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En sus palabras, la sesión prevista para hoy hace parte de un procedimiento electoral sometido a la ley que debe cumplirse al pie de la letra.

“La resolución No. 005 del 6 de marzo de 2026 incorporó expresamente dentro del cronograma la elección del contralor general de la República para el miércoles 12 de agosto de 2026 como fase final del procedimiento previamente establecido”, comentó el secretario.

Sede de la Contraloría General de la República en Bogotá Foto: Contraloría General de la República

El Senado quiere blindarse, pues en el pasado se han presentado complejas polémicas por las modificaciones del cronograma de la elección y la sala plena de la Corte Constitucional ha llamado la atención sobre ese aspecto, por lo que se informó que “el cronograma constituye una manifestación jurídicamente vinculante de las reglas que gobiernan una actuación pública destinada a proveer una de las más altas dignidades institucionales del Estado”.

Ahora bien, es claro que existen algunas excepciones para aplazar la elección del contralor, pero los expuestos por Duvalier Sánchez no fueron suficientes para frenar la jornada: “Las razones expuestas en la solicitud se encaminan a justificar la conveniencia institucional, representativa y humanitaria de facilitar el desplazamiento de los congresistas hacia los territorios afectados, acompañar a las comunidades y contribuir a la articulación de la respuesta estatal, circunstancias que, según los elementos allegados, no permiten establecer una imposibilidad material para integrar válidamente el Congreso en pleno”.

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Frente a este escenario, el secretario del Senado le comunicó al congresista: “El señor presidente del Senado ha tomado la determinación de mantener la sesión del Congreso pleno convocada para el próximo miércoles 12 de agosto de 2026, la cual continuará desarrollándose conforme a las reglas constitucionales, legales y reglamentarias que gobiernan el procedimiento de elección del contralor general de la República”.