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Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de agosto, según Walter Mercado

Estas son las cifras que tendrían más posibilidades de triunfar en los próximos sorteos de juegos de azar.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

12 de agosto de 2026 a las 8:46 a. m.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado.
El astrólogo falleció en el 2019, pero sus familiares siguen compartiendo su legado. Foto: Getty Images

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el miércoles 12 de agosto, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna Nueva anuncia nuevos comienzos, noticias positivas y la posibilidad de conocer personas que aporten alegría a su vida. Sin embargo, el eclipse solar podría generar movimientos en el amor y en la relación con los niños.

Números de la suerte: 43, 27 y 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El eclipse traerá movimiento al hogar y a las relaciones familiares. Será necesario organizar algunos asuntos para recuperar la armonía, especialmente ante cambios que involucren a personas cercanas.

Números de la suerte: 10, 31 y 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida familiar y los asuntos relacionados con el hogar estarán sujetos a transformaciones que, en general, tendrán un resultado positivo.

Números de la suerte: 7, 48 y 22.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La jornada puede llevarlo a revisar con atención sus finanzas y hacer ajustes que tendrán consecuencias tanto positivas como negativas. Evitar discusiones con familiares o vecinos será importante para mantener la tranquilidad.

Números de la suerte: 37, 6 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El eclipse solar pone el foco en el dinero. Será conveniente revisar cuentas, gastos e inversiones para identificar dónde es posible ahorrar. La Luna Nueva también impulsa cambios relacionados con la imagen personal y la manera de proyectarse ante los demás.

Números de la suerte: 18, 3 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se aproxima una transformación relacionada con la imagen y la forma de presentarse ante los demás. La moda y el cuidado personal cobrarán importancia, mientras que la combinación del eclipse y la Luna Nueva favorecerá una búsqueda de mayor conexión espiritual.

Números de la suerte: 50, 1 y 33.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Sus valores y creencias podrían experimentar cambios importantes. La jornada favorecerá una conexión más profunda con la espiritualidad y una forma de mostrarse más auténtica. Será necesario, además, actuar con paciencia frente a familiares y amigos.

Números de la suerte: 9, 13 y 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Podrían surgir tensiones con personas de autoridad, especialmente en el trabajo. Lo más recomendable será mantener la calma, evitar discusiones y concentrarse en cumplir las responsabilidades.

Números de la suerte: 22, 19 y 5.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El ámbito profesional podría experimentar cambios importantes. Al mismo tiempo, la jornada invita a revisar creencias y convicciones personales. La Luna Nueva representa una oportunidad para iniciar una etapa diferente y replantear algunos aspectos de la vida.

Números de la suerte: 30, 2 y 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La prudencia será indispensable, especialmente frente a asuntos legales o trámites importantes. Revisar documentos y dejar todo por escrito ayudará a evitar inconvenientes. También será conveniente organizar cualquier viaje con anticipación y prestar atención a la vida sentimental.

Números de la suerte: 47, 32 y 8.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.
Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones sentimentales podrían atravesar una etapa de evaluación. Los vínculos sólidos tendrán mayores posibilidades de superar las dificultades, mientras que en el trabajo podrían aparecer cambios que exigirán paciencia y adaptación.

Números de la suerte: 25, 11 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna Nueva aporta energía para comenzar proyectos y asumir nuevos retos. Por otra parte, el eclipse puede traer modificaciones en el trabajo y motivar cambios relacionados con la alimentación y los hábitos de cuidado personal.

Números de la suerte: 39, 10 y 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.