Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de agosto, según Walter Mercado

En busca de convertirse en ganadores del próximo premio mayor de alguna lotería o chance, miles de personas participan activamente en juegos de azar, los cuales brindan la posibilidad de recibir grandes sumas de dinero en cuestión de poco tiempo con solo acertar las cifras y combinaciones de cada sorteo.

Es por esto que para el miércoles 12 de agosto, los familiares de Walter Mercado compartieron los números mágicos en compañía de algunos consejos, recomendaciones y horóscopo para cada uno de los 12 signos.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna Nueva anuncia nuevos comienzos, noticias positivas y la posibilidad de conocer personas que aporten alegría a su vida. Sin embargo, el eclipse solar podría generar movimientos en el amor y en la relación con los niños.

Números de la suerte: 43, 27 y 16.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El eclipse traerá movimiento al hogar y a las relaciones familiares. Será necesario organizar algunos asuntos para recuperar la armonía, especialmente ante cambios que involucren a personas cercanas.

Números de la suerte: 10, 31 y 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La vida familiar y los asuntos relacionados con el hogar estarán sujetos a transformaciones que, en general, tendrán un resultado positivo.

Números de la suerte: 7, 48 y 22.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La jornada puede llevarlo a revisar con atención sus finanzas y hacer ajustes que tendrán consecuencias tanto positivas como negativas. Evitar discusiones con familiares o vecinos será importante para mantener la tranquilidad.

Números de la suerte: 37, 6 y 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El eclipse solar pone el foco en el dinero. Será conveniente revisar cuentas, gastos e inversiones para identificar dónde es posible ahorrar. La Luna Nueva también impulsa cambios relacionados con la imagen personal y la manera de proyectarse ante los demás.

Números de la suerte: 18, 3 y 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se aproxima una transformación relacionada con la imagen y la forma de presentarse ante los demás. La moda y el cuidado personal cobrarán importancia, mientras que la combinación del eclipse y la Luna Nueva favorecerá una búsqueda de mayor conexión espiritual.

Números de la suerte: 50, 1 y 33.

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Sus valores y creencias podrían experimentar cambios importantes. La jornada favorecerá una conexión más profunda con la espiritualidad y una forma de mostrarse más auténtica. Será necesario, además, actuar con paciencia frente a familiares y amigos.

Números de la suerte: 9, 13 y 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Podrían surgir tensiones con personas de autoridad, especialmente en el trabajo. Lo más recomendable será mantener la calma, evitar discusiones y concentrarse en cumplir las responsabilidades.

Números de la suerte: 22, 19 y 5.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El ámbito profesional podría experimentar cambios importantes. Al mismo tiempo, la jornada invita a revisar creencias y convicciones personales. La Luna Nueva representa una oportunidad para iniciar una etapa diferente y replantear algunos aspectos de la vida.

Números de la suerte: 30, 2 y 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La prudencia será indispensable, especialmente frente a asuntos legales o trámites importantes. Revisar documentos y dejar todo por escrito ayudará a evitar inconvenientes. También será conveniente organizar cualquier viaje con anticipación y prestar atención a la vida sentimental.

Números de la suerte: 47, 32 y 8.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones sentimentales podrían atravesar una etapa de evaluación. Los vínculos sólidos tendrán mayores posibilidades de superar las dificultades, mientras que en el trabajo podrían aparecer cambios que exigirán paciencia y adaptación.

Números de la suerte: 25, 11 y 2.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna Nueva aporta energía para comenzar proyectos y asumir nuevos retos. Por otra parte, el eclipse puede traer modificaciones en el trabajo y motivar cambios relacionados con la alimentación y los hábitos de cuidado personal.

Números de la suerte: 39, 10 y 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.