Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos el martes 11 de agosto

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de julio, según Walter Mercado

Es por esto que Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente el martes, 11 de agosto de 2026.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las decisiones estarán más relacionadas con los sentimientos, por lo que actuar con empatía será fundamental para evitar tensiones y mejorar los vínculos.

Números de la suerte: 7, 31 y 8.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un buen momento para fortalecer los lazos familiares, resolver asuntos que llevan tiempo pendientes y avanzar con paciencia en situaciones que requieren mayor sensibilidad.

Números de la suerte: 10, 44 y 19.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una conversación sincera podría ayudar a solucionar un malentendido o acercar nuevamente a una persona importante.

Números de la suerte: 3, 27 y 5.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será una jornada favorable para establecer límites, impulsar proyectos personales y aprovechar el respaldo emocional de personas cercanas.

Números de la suerte: 12, 40 y 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Mostrar una faceta más vulnerable podría ayudar a encontrar respuestas sobre asuntos personales y actuar con mayor autenticidad.

Números de la suerte: 9, 33 y 16.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía de Marte favorece una conexión más profunda con los deseos personales. También será un momento apropiado para fortalecer amistades, trabajar en equipo y encontrar un punto medio entre la razón y las emociones.

Números de la suerte: 7, 14 y 22.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será posible avanzar en objetivos importantes mientras se mantiene un equilibrio entre las responsabilidades laborales y los vínculos personales.

Números de la suerte: 5, 38 y 19.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Esta energía puede ayudar a transformar situaciones complicadas, sanar relaciones sentimentales y tomar decisiones que permitan dejar atrás cargas del pasado.

Números de la suerte: 11, 29 y 14.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Organizar la vida afectiva y fortalecer los vínculos será importante para avanzar con mayor tranquilidad.

Números de la suerte: 8, 36 y 20.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones personales adquieren protagonismo. Expresar sentimientos con mayor claridad permitirá resolver tensiones y fortalecer vínculos importantes.

Números de la suerte: 4, 25 y 16.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será una buena oportunidad para organizar mejor las actividades diarias, prestar atención al bienestar y trabajar por una mayor estabilidad personal.

Números de la suerte: 13, 41 y 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El día resulta favorable para desarrollar proyectos artísticos, expresar sentimientos y fortalecer una conexión emocional con alguien especial.

Números de la suerte: 35, 8 y 33.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.