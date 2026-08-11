¿Qué hacer si conduce durante un terremoto? Recomendaciones tras el temblor en Colombia

Durante la mañana del pasado lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte terremoto con una magnitud de 7,4 sacudió varias regiones de Colombia, siendo su epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: se eleva el número de fallecidos en Cali, Pereira y Quibdó

Los últimos reportes que fueron compartidos por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales muestran que el balance nacional asciende a 169 personas fallecidas, de las cuales 165 se registran en ciudades capitales.

Las zonas que han tenido mayores casos de fallecimientos a causa del terremoto son Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Adicionalmente, miles de ciudadanos se encuentran desaparecidos, por lo que entidades de emergencia y auxiliares se encuentran aún en la búsqueda de encontrar más sobrevivientes.

El lamentable desastre natural que se presentó en el país ha derivado en muchas preguntas acerca de la manera correcta de actuar, especialmente cuando un ciudadano se encuentra conduciendo un vehículo.

Terremoto en Colombia Foto: AP Photo/Fernando Vergara

Por ello, entidades de emergencia han compartido los pasos que todo ciudadano debe seguir para evitar algún hecho que atente contra su vida dentro del marco de un terremoto.

¿Qué pasos se deben seguir cuando se encuentra conduciendo durante un terremoto?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en caso de que haya un terremoto mientras un ciudadano se encuentra manejando su vehículo, lo más viable es bajar la velocidad del coche de manera gradual.

El objetivo de implementar esta medida es poder prevenir alguna maniobra peligrosa que conlleve algún choque con otros vehículos o la pérdida de control del automóvil.

Luego de estar reduciendo la velocidad, lo que se aconseja a los conductores es que se detengan en una zona segura, preferiblemente en espacios que estén libres de postes de luz, vallas, cables eléctricos o árboles que puedan traer un riesgo a la seguridad del ciudadano.

Las autoridades recomiendan permanecer dentro del vehículo mientras pasa el movimiento telúrico, siempre que no exista un riesgo inmediato. Foto: Aymer Andrés Álvarez

También es clave verificar el entorno en donde se encuentra, ya que en casos de desastres naturales, muchas personas comienzan a reaccionar de distintas formas, por lo que se tiene que manejar con especial precaución para evitar un accidente.

En caso de estar sintiendo el temblor, es fundamental que las personas adentro del vehículo se mantengan ahí hasta que desista el temblor.

¿Qué hacer si quedaste atrapado entre los escombros de un accidente?

Desafortunadamente, existen situaciones en las que un conductor y sus pasajeros pueden quedar atrapados por unos escombros a causa de un temblor.

Son ante estos hechos que la UNGRD emite varios consejos para poder brindar las mejores soluciones y sacar a las personas afectadas del automóvil.

En caso de quedar atrapado entre escombros, se recomienda proteger la boca y la nariz para evitar inhalar polvo y otros elementos. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Dentro de los puntos principales, en caso de encontrarse entre escombros, lo importante es tratar de proteger la boca y la nariz para evitar inhalar cualquier elemento que pueda afectar a las personas.

Asimismo, se reitera mantener la mayor calma posible, así como respirar lentamente.

Para poder emitir alguna señal de auxilio, la entidad recomienda hacer uso de la bocina del vehículo, el silbato o golpeando cualquier elemento de metal.

En caso de que estos no funcionen, se recomienda hacer uso de la linterna del vehículo o láser; no es viable gritar si se encuentra atrapado entre los escombros.