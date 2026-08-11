Milagro en Cali: bomberos de Bogotá rescataron a un hombre de 35 años

El alcalde Carlos Fernando Galán compartió en sus redes sociales un emocionante momento que protagonizaron los bomberos de Bogotá en Cali: rescataron a un hombre de 35 años debajo de los escombros. Aumenta la fe para encontrar vida en medio de la tragedia.

El relato del mandatario es que la solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas: “Desde ayer, el equipo de búsqueda y rescate urbano de bomberos de Bogotá han trabajado sin descanso en Cali”.

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Prueba de ello fue lo que aconteció en la madrugada de este martes, cuando los socorristas y la población civil avanzaban, en medio de la oscuridad, en la búsqueda de los ciudadanos que están desaparecidos.

Así describió el momento el alcalde de la capital del país: “Esta madrugada, sobre las 3:57 a. m., lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros”.

La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas.



Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban… pic.twitter.com/1CsD5zRBWh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Él agregó que el milagro ocurrió con Esteban Rebodello, quien tiene algunas lesiones leves y está recibiendo atención en un centro médico de la capital del Valle del Cauca.

Con este hombre, ya son seis personas las que han sido rescatadas con vida en la ciudad de Cali. La información preliminar es que 25 ciudadanos están desaparecidos y hay altas probabilidades de que estén atrapados en los inmuebles que colapsaron.

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“Visitamos el sector de Capri, donde el edificio Brisas del Limonar colapsó totalmente y, de acuerdo con el reporte más reciente, 25 personas permanecen atrapadas”, comentó el alcalde Alejandro Eder.

Hasta las 6:43 de la mañana, las autoridades confirmaron la muerte de 169 personas. De ellas, 165 se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales.

Cali registra 85 fallecidos; Pereira, 66; Quibdó, 9; y Manizales, 5. En las capitales también se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas.