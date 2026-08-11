Gobernadora del Chocó habla de la tragedia de su departamento: “Es el dolor de todo el pueblo”

El terremoto que se vivió en Colombia este lunes enlutó al país, y especialmente al Chocó, el departamento que fue el epicentro del movimiento telúrico.

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La cifra de víctimas aumenta y los estragos que se viven en la región son desoladores.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, narró lo que han vivido en las últimas horas.

“Tenemos 13 personas fallecidas hasta el momento, y nuestro sentimiento de pésame está con cada uno de ellos. Hoy perdimos también a Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano, Leonel Valencia. Con él y con toda su familia, estamos en este momento doloroso, de todo corazón”, dijo.

Y agregó: “A todos quienes hoy lloran a sus seres queridos, los abrazamos en el más profundo sentimiento de solidaridad. Es el dolor de todo el pueblo chocoano”.

En otro trino, la gobernadora escribió:

“Completamos más de 12 horas en labores de búsqueda y rescate. Presentamos reporte de la información, y agradecemos a los organismos de socorro, personal médico y voluntarios que no han cesado en las tareas de atención, rescate y apoyo. Agradecemos también la solidaridad nacional. No detendremos la búsqueda hasta encontrar a todas las personas aún desaparecidas”.