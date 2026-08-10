Vicepresidente José Manuel Restrepo posesionará este martes al director de la UNGRD, David Santiago Tamayo

En la visita que hizo a Manizales, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, confirmó que este martes, 11 de agosto, posesionará a David Santiago Tamayo en la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Se trata de una decisión fundamental por la tragedia que se registró en las últimas horas tras el fuerte terremoto que se vivió, especialmente en el suroccidente del país, con una intensidad de 7.4 en la escala de Richter.

Según dijo Restrepo, tendrá que coordinar y gestionar el traslado de las ayudas para atender esta emergencia.

Desde hace varias semanas, el presidente Abelardo De La Espriella había anunciado que Tamayo estaría en ese cargo. “Un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”, destacó De La Espriella en ese momento.