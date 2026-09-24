La llamada entre Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo tras el discurso en la ONU: “Mejor representado no puede estar”

Este 24 de septiembre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella pronunció su primer discurso en la Asamblea General de la ONU, en voz del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien asistió para en reemplazo al presidente Abelardo De La Espriella, quien no acudió debido a su promesa de no salir del país en los cuatro años de gobierno.

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Por cerca de 15 minutos, Restrepo mencionó algunas de las virtudes de la Patria Milagro y también los ambiciosos proyectos que tiene en mente el presidente De La Espriella, no solo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino para hacer crecer a Colombia.

El vicepresidente pronunció el discurso del mandatario. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Tras el discurso, el vicepresidente se comunicó con el mandatario a través de una llamada, en la que se evidenció la relación cercana que tienen ambos.

“Señor presidente, todo salió muy bien, maravilloso, sus palabras quedaron muy bien hechas. Aquí de verdad la gente apreció las palabras; creo que fueron contundentes, creo que se habló de la política internacional, de la Patria Milagro, un cierre muy lindo”, dijo Restrepo.

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Acabamos de terminar un momento muy importante para Colombia: llevar ante las naciones del mundo las palabras escritas por el presidente @ABDELAESPRIELLA en el marco de Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.



Al terminar, lo llamé para contarle cómo nos fue y que… pic.twitter.com/lHd3WiErnb — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) September 24, 2026

Tras las palabras de Restrepo, De La Espriella aseguró que se encontraba saliendo de Cali tras el operativo que se realizó en la noche del 23 de septiembre, para enfrentar a las estructuras criminales.

“Mejor representado no pude estar, aquí te veo”, fueron las palabras de De La Espriella para Restrepo, quien aprovechó para darle las gracias por confiar en él para pronunciar el discurso y representar a Colombia en uno de los eventos multilaterales más importantes del mundo.

“Presidente, gracias por su confianza, gracias por el honor de llevar su voz y el mensaje de la Patria Milagro que estamos construyendo y presentando”, dijo Restrepo.