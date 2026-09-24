Canciller Omar Bula aseguró que el Gobierno De La Espriella “remoldeará” el Acuerdo de Paz en función de sus prioridades

Durante los últimos días, el Acuerdo de Paz suscrito entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano, en ese entonces en cabeza de Juan Manuel Santos, ha sido un tema de amplia discusión por cuenta de las posibles modificaciones que propone el Gobierno De La Espriella.

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Uno de los más significativos ya se encuentra en trámite, y es el reajuste fiscal a la JEP, que buscaría un recorte de unos 170.000 millones de pesos para destinar unos 100.000 millones a fortalecer la justicia ordinaria.

El canciller Omar Bula se refirió a las conversaciones sobre el futuro del acuerdo de paz durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA

De hecho, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, radicó un proyecto adicional en el Legislativo para evitar que se prorrogue la JEP después del 2028.

El canciller Omar Bula se pronunció a través de un video este 24 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, asegurando que tuvo un encuentro breve pero sustantivo con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

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“Discutimos el futuro del Acuerdo de Paz y la manera en cómo Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo De La Espriella en este ámbito”, detalló en su mensaje.

El conflicto armado en Colombia dejó millones de víctimas y marcó décadas de confrontación entre el Estado, las extintas Farc-EP y otros grupos armados. Foto: AFP

Es importante detallar que el vicepresidente José Manuel Restrepo fue quien hizo presencia en esta asamblea, dado que el presidente Abelardo De La Espriella hizo una promesa en elecciones, asegurando que durante sus cuatro años de gobierno se dedicaría a atender al país y no viajaría a compromisos internacionales fuera del territorio nacional.

Entre la delegación que acompaña a Restrepo en el evento, además del canciller Bula, se encuentran el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín; el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona; la embajadora ante Estados Unidos, María Consuelo Araujo, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo.