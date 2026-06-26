UNGRD convoca reunión técnica para evaluar capacidades de socorro ante posibles solicitudes de ayuda de Venezuela

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este viernes, 26 de junio, que el envío de equipos de búsqueda y rescate hacia Venezuela se realiza bajo la dirección del Gobierno nacional. Este despliegue se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades del Gobierno venezolano.

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La entidad estatal recordó que, como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, actúa en representación del Estado ante los organismos internacionales. Toda delegación de asistencia debe responder a una solicitud de ayuda formal emitida por las autoridades de la nación afectada.

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Este protocolo técnico se gestiona mediante los canales diplomáticos vigentes entre ambos países para garantizar el orden de los operativos en las áreas afectadas.

Impacto logístico y restricciones de movilidad

La UNGRD señaló que la movilización de personal de socorro de forma independiente genera fallas en la organización de los planes de contingencia.

El envío autónomo de personal provoca duplicidad en las actividades de inspección, riesgos para la integridad de los rescatistas y restricciones en su incorporación a los frentes de trabajo. Por esta razón, el organismo central solicitó a las alcaldías, gobernaciones y cuerpos locales de asistencia abstenerse de enviar brigadas sin autorización.

#Atención | Toda misión colombiana de búsqueda y rescate en #Venezuela debe coordinarse a través del Gobierno nacional



● La UNGRD es la única entidad autorizada para coordinar el despliegue de equipos colombianos de búsqueda y rescate en el exterior.



● Cualquier apoyo… pic.twitter.com/kJ3F7zpBPP — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 27, 2026

La UNGRD reportó en su boletín técnico: “Actualmente, el equipo acreditado USAR COL-1 desarrolla operaciones de localización en La Guaira, Venezuela, bajo la autorización de las autoridades locales y en cumplimiento de los protocolos internacionales”.

Con el ingreso de esta delegación colombiana, suman 24 los equipos internacionales de búsqueda y rescate desplegados o en proceso de traslado hacia el territorio de Venezuela.

Evaluación de capacidades y preparación logística

La dirección de la UNGRD convocó a una mesa de trabajo este sábado con los coordinadores de los organismos de socorro acreditados en el país. El objetivo de la reunión técnica es verificar el inventario de recursos logísticos, la disponibilidad de personal capacitado y el estado del equipo de operaciones.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (@SNGRDColombia) trabaja en equipo para apoyar la atencion de la emergencia en Venezuela.



Además de unir esfuerzos para enviar nuestro equipo élite de búsqueda y rescate, el #USARCol1, ponemos a disposición la donación de recursos,… pic.twitter.com/sUgS0Khqhi — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 26, 2026

Esta medida preventiva busca consolidar la capacidad de respuesta inmediata en caso de que las autoridades venezolanas soliciten nuevos contingentes de apoyo.

La institución del sector de gestión del riesgo de desastres reiteró que toda la capacidad operativa disponible en Colombia debe canalizarse a través de las oficinas del Gobierno central. Este mecanismo centralizado busca ofrecer un esquema de trabajo seguro, ordenado y articulado con las necesidades prioritarias informadas por las agencias del país vecino. El monitoreo de la situación se mantendrá mediante los enlaces de la Cancillería.