La cifra de muertos por los dos potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela subió a 589 muertos, informó el viernes la presidenta Delcy Rodríguez.

“Lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas”, dijo Rodríguez durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

El balance oficial anterior había sido de 235 muertos.

Vea aquí el minuto a minuto:

08:50 a. m.: Xi Jinping expresa su respaldo a Venezuela y ofrece ayuda para la reconstrucción

El presidente de China, Xi Jinping, expresó la disposición de su país para brindar apoyo a Venezuela en las labores de reconstrucción tras los devastadores terremotos registrados esta semana.

A través de un mensaje de condolencias dirigido a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, Xi manifestó la solidaridad del Gobierno chino con las víctimas y aseguró que China está lista para facilitar ayuda destinada a la recuperación del país, según informó la agencia oficial Xinhua.

08:20 a. m.: Más de 25 equipos internacionales apoyan las labores de rescate en Venezuela

Equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países se han movilizado para apoyar las labores de localización de sobrevivientes tras los devastadores terremotos en Venezuela, informó la ONU.

Hasta el momento se han desplegado 25 equipos especializados. Según el organismo, ya se encuentran en Venezuela brigadas procedentes de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

Asimismo, equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España se encuentran en proceso de movilización para sumarse a las labores de rescate.

06:30 a. m.: Sube el balance de víctimas tras terremoto en Venezuela

Asciende a 589 la cifra oficial de muertos por los dos sismos y las réplicas que afectaron Venezuela. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance y aseguró que la cantidad de heridos se ubica en 2.980.

*Con información de AFP.