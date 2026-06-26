Las organizaciones de cooperación internacional, autoridades colombianas e iniciativas privadas están recolectando ayudas humanitarias para enviar a Venezuela tras los dos sismos que dejaron centenares de muertos y heridos

La Alcaldía de Bogotá coordinó con la Cruz Roja Internacional que durante las primeras 72 horas tras la tragedia que enluta ese territorio el canal oficial para recolectara el apoyo que se brindará desde Colombia será a través de esa organización internacional.

Los perros y gatos de Venezuela también necesitan ayuda: así puede apoyar los rescates de los animales

Sumado a esto, la comunidad de venezolanos en Colombia, Cedrizuela, le confirmó a SEMANA cuáles serán sus puntos oficiales de recolección en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Los elementos que se recauden en esos lugares serán llevados hasta la frontera.

La Fundación Juntos Se Puede está recibiendo la ayuda humanitaria en su sede ubicada en la localidad de Suba, en Bogotá. Esa institución necesita agua, alimentos, productos de higiene, insumos para la atención médica, ropa y elementos de limpieza, así como elementos para la iluminación y energía (linternas y baterías) y para el abrigo de los venezolanos (como cobijas y colchonetas).

También hay una plataforma para apoyar a los perros y gatos venezolanos afectados por la tragedia. La Fundación Ruta Animal, Laika Mascotas, Misión Kiara y Avianca lanzaron la campaña Una garra por Venezuela con la que esperan recolectar 6 toneladas de elementos que necesitan los animales, como alimentos, medicamentos.

Así puede ayudar desde Colombia a los damnificados por los terremotos en Venezuela

Los rescatistas están encontrando a esos seres sintientes entre los escombros y otros animalitos se extraviaron tras el terremoto y la réplica que se presentó en la tarde del miércoles 24 de junio. Varias organizaciones defensoras de los derechos de los animales que hacen presencia en el país están recaudando dinero para financiar la logística de los rescates. Acá puede conocer cómo puede ayudarlas.

Los organismos internacional que hacen presencia en Venezuela son la Cruz Rojas, Caritas, Save The Children, Internacional Medical Corps, Love Venezuela Foundation + We Love Foundation, Healing Venezuela y Unicef. Todas estas son plataformas de cooperación legalmente constituidas que recaudan fondos a través de sus plataformas web para financiar las actividades que desarrollan en terreno.

Venezuela necesita ayuda humanitaria tras el terremoto. FOTO: AP Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La emergencia humanitaria en Venezuela motivó distintas iniciativas de carácter privado. El médico cirujano Camilo Prieto invitó a los colombianos a donar insumos de salud como suturas no absorbibles calibres 5 y 3, suturas absorbibles calibres 4, 3 y 2, guantes quirúrgicos estériles tallas 6, 7 y 8, gasas estériles, vendajes elásticos de 4 × 5, frascos de lidocaína al 1% y 2% con epinefrina. y frascos de agua oxigenada.

Sin embargo, hay más proyectos privados que se están articulando para apoyar a Venezuela, entre los que están restaurantes de comida venezolana (como Tepuy en Medellín) y empresas que a título propio prometen enviar los elementos de apoyo a la frontera. Si va a donar, no olvide verificar que la autenticidad de la plataforma a través de la que enviará su respaldo al país. Cada apoyo suma.