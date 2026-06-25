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Se amplían los canales para el envío de ayuda humanitaria a Venezuela

Organizaciones impulsan campañas para canalizar ayuda hacia las zonas afectadas.

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Redacción Confidenciales
25 de junio de 2026 a las 3:33 p. m.
Miles de personas han sido damnificadas por los terremotos.
Miles de personas han sido damnificadas por los terremotos. Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Tras los graves sismos que devastaron Venezuela, varios países y organizaciones han anunciado el envío de ayuda humanitaria para atender la emergencia que deja, hasta el momento, 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades aún no han confirmado una cifra oficial de desaparecidos.

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En medio de la emergencia, distintas organizaciones han comenzado a habilitar canales para recibir y coordinar el envío de ayuda destinada a las comunidades afectadas.

Una de ellas es la Fundación Solidaridad por Colombia, que informó a través de sus redes sociales que apoyará la recepción y distribución de donaciones con destino a Venezuela.

Las personas interesadas en contribuir pueden consultar los canales oficiales de la fundación, donde se encuentra disponible la información sobre el proceso para realizar las donaciones y el envío de ayudas humanitarias.