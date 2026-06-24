Marco Acosta, el concejal de Bogotá que podría ingresar al gobierno de Abelardo De La Espriella

Todo está listo para que este jueves, 25 de junio, Abelardo De La Espriella reciba la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral como presidente electo de Colombia.

De esa manera se da por terminado todo el proceso electoral para elegir al sucesor de Gustavo Petro y el cambio de gobierno se hará el 7 de agosto de 2026.

Por esa razón, en las próximas semanas todos los esfuerzos del equipo de Abelardo De La Espriella estarán enfocados en el empalme con el Gobierno Petro y poco a poco se irán conociendo los nombres de quienes estarán en los ministerios y en las entidades del Estado.

En medio de ese panorama donde se ha dado mucha especulación, ya que los anuncios deberá hacerlos el presidente electo, se conoció que el concejal de Bogotá, Marco Acosta, podría ingresar al gobierno en algún ministerio.

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Sectores políticos aseguran que Acosta es uno de los dirigentes más cercanos al presidente electo y que dicha cercanía se dio mucho antes de que este iniciara formalmente su carrera hacia la Casa de Nariño. Hay quienes aseguran que su nombre ha sido mencionado en varias reuniones y que incluso podría hacer parte del comité encargado de la transición gubernamental. Por parte de la campaña aseguran que no hay nada definido.

Marco Acosta y Abelardo De La Espriella. Foto: Redes sociales

Pero al margen de si será nombrado o no, la cercanía entre ambos no es nueva. Cuando Abelardo De La Espriella decidió impulsar su candidatura por firmas, uno de los primeros respaldos políticos llegó precisamente de Acosta. De acuerdo con dirigentes que participaron en esa etapa, el equipo del concejal bogotano ayudó a poner en marcha la recolección de firmas y facilitó el acercamiento con importantes sectores cristianos del país, un respaldo que terminó siendo determinante en la consolidación de la campaña presidencial.

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La relación política se fortaleció aún más en el reciente proceso electoral. Aunque varios sectores promovían una eventual candidatura de Acosta al Senado, le pidieron permanecer en Bogotá y continuar acompañando el proyecto político. El concejal optó por impulsar la candidatura de David Cote a la Cámara de Representantes por Bogotá, quien finalmente logró una curul en esa corporación.

Dentro de la campaña presidencial, Acosta estuvo al frente de la denominada Gerencia Nacional de la Fe, una instancia encargada de articular iglesias, líderes religiosos y comunidades de distintas regiones alrededor de temas como la defensa de la vida, la libertad religiosa y el fortalecimiento de la familia.

Aunque no existe confirmación oficial, en varios sectores del nuevo gobierno se menciona que Acosta podría ser considerado para ocupar alguna cartera. Su perfil político, su experiencia en temas de gestión pública y su cercanía con el núcleo más cercano de De La Espriella lo mantienen, por ahora, en la lista de nombres que más ruido generan en los pasillos de la transición.