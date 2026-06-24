El emprendimiento de zapatos en Bucaramanga que está feliz con Abelardo De La Espriella. Esta es la razón

Una fábrica de calzado con sede en la ciudad de Bucaramanga registró un incremento en su visualización en plataformas digitales tras su vinculación con el presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

“El Tigre, mi hijo, el presidente”: El eufórico festejo del papá de Abelardo De La Espriella tras su victoria

La empresa de manufactura regional Lecler, dedicada a la confección de prendas de vestir y accesorios en el departamento de Santander, confeccionó los zapatos utilizados por el mandatario electo en sus recientes apariciones públicas.

Así celebran en diferentes ciudades el triunfo de Abelardo De La Espriella

Los videos difundidos por la organización muestran al ‘Tigre’ utilizando el calzado de origen santandereano durante una serie de entrevistas de carácter oficial.

Ante el uso continuo de sus productos, los directivos de la microempresa gestionaron la entrega de un obsequio institucional al futuro jefe de Estado. El ciudadano recibió los artículos de cuero y extendió un pronunciamiento sobre la capacidad de producción del sector textil nacional.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, declaró: “En Bucaramanga se hacen cosas maravillosas, miren esta marca Leclerc, miren este regalo que me traen. Se los juro, no tienen nada que envidiarles a un zapato producido en otro país. Lo que hacemos en Colombia es maravilloso”.

“Tenemos que creer en nuestros productos y empezar a mostrárselos al mundo como debe ser. Todo el apoyo para estos emprendimientos, todo el apoyo en el gobierno del Tigre para estas empresas. Gracias, gracias, gracias”, concluyó De La Espriella.