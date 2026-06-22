La jornada electoral del 21 de junio de 2026 definió el rumbo político de Colombia para los próximos cuatro años. Con los datos del preconteo de votos dados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo Gabriel De La Espriella Otero es el presidente electo del país.

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El hecho no solo sacudió el panorama político nacional, sino que generó intensas reacciones en el entorno más cercano del líder del movimiento Defensores de la Patria. Una de las manifestaciones más destacadas y virales provino de su propio núcleo familiar: su padre, el abogado y exmagistrado Abelardo De La Espriella Juris.

A través de sus canales digitales, el padre del nuevo mandatario compartió un mensaje de felicitación que rápidamente acumuló miles de interacciones. La publicación estuvo acompañada por una fotografía en la que se observa a ambos celebrando junto a un grupo de simpatizantes de la campaña presidencial.

“El Tigre, mi hijo, el presidente de Colombia. Gracias, patriotas y defensores de la causa”, escribió De La Espriella Juris.

De La Espriella Otero, quien será el 43.° presidente de la República de Colombia a sus 47 años, es el tercero de cuatro hijos nacidos del matrimonio entre el exmagistrado Abelardo De La Espriella Juris y María Eugenia Otero Aldana.

Su entorno familiar ha estado ligado a la vida pública y jurídica, especialmente en la costa Caribe colombiana. De La Espriella Juris posee una extensa trayectoria en la región, que combina el ejercicio del derecho, el servicio notarial y la política.

Su presencia en la esfera pública costeña ha sido un referente constante para la carrera de su hijo, quien inicialmente ganó notoriedad nacional en el ámbito del litigio penal antes de dar el salto a la arena política como un outsider.

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El pronunciamiento se produjo inmediatamente después de que el preconteo oficial de la Registraduría Nacional confirmara una de las votaciones más reñidas en la historia reciente de Colombia.

De La Espriella Otero, al frente de Defensores de la Patria, obtuvo un total de 12.914.381 votos, lo que representa el 49,66 % de la participación. Por su parte, el candidato oficialista Iván Cepeda alcanzó 12.663.687 sufragios, equivalentes al 48,69 %.

El triunfo del abogado consolida una campaña que inició en julio de 2025 y que se estructuró formalmente un mes después mediante la recolección de firmas, que también estuvieron manchadas por la supuesta invalidez del 62 % de estas.

Durante su discurso de campaña, De La Espriella Otero enfatizó su distancia frente a las estructuras tradicionales del poder Ejecutivo, presentándose bajo la premisa de no haber dependido del Estado. El respaldo público de su padre reafirma el cierre de un ciclo electoral y el inicio del periodo de transición gubernamental.