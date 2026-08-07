“Me inspiró todo”: el cara a cara de Jerome Sanabria con Javier Milei en Cali y el regalo que le entregó

La agenda internacional desplegada en Cali con motivo de los actos protocolarios de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella dejó diversos momentos de interacción entre los asistentes y las delegaciones extranjeras. Uno de los hechos que mayor visibilidad cobró en redes fue el saludo entre la activista Jerome Sanabria y el presidente de Argentina, Javier Milei.

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El encuentro, registrado en video y compartido en redes sociales, se concretó tras una serie de publicaciones previas en las que Sanabria había expresado su deseo de saludar al mandatario del país sudamericano.

Horas antes de la ceremonia programada en la Arena USC de de Cali, Sanabria publicó un video en sus perfiles digitales donde detalló su preparación para el evento y la intención de entregarle un detalle simbólico al jefe de Estado argentino.

En la grabación, la activista mostró una camiseta y un mug impresos con la frase “Menos Marx, más Hayek”, en alusión al economista austriaco Friedrich Hayek, así como iconografía asociada al pensamiento libertario e insignias de su emprendimiento con el lema “Vida, libertad y propiedad”.

Según manifestó la propia Sanabria en su mensaje, el pensamiento del mandatario argentino sirvió como referente para su acercamiento a dichas corrientes teóricas.

“Acompáñenme a terminar de arreglarme mientras les cuento que estoy muy emocionada (...) voy a conocer a la persona que inspiró todas las ideas que tengo, que es el presidente de Argentina, Javier Milei”, afirmó la joven en la pieza audiovisual previa al evento.

Posteriormente, se difundieron las imágenes del momento en que Sanabria logró acercarse al presidente argentino en medio del esquema protocolario. En la interacción, de corta duración, la activista le hizo entrega de los objetos mencionados, mientras el mandatario reaccionó posando para una foto.

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El hecho se produjo en el contexto de la visita oficial de Milei a la capital del Valle del Cauca, donde, además de asistir al inicio del mandato constitucional 2026-2030, el presidente de Argentina recibió la distinción de doctorado honoris causa en Administración por parte de la Universidad Santiago de Cali.

Durante dicha jornada, las directivas académicas destacaron su intervención enfocada en la gestión pública y los valores dentro de la política.

Milei agradeció el reconocimiento y aseguró que la experiencia de su Gobierno puede servir “como referencia para otros países de la región”; además, expresó su confianza en el futuro de la nueva administración colombiana.