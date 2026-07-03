Jerome Sanabria reveló las primeras pistas del papel que tendrá en el equipo de empalme de Abelardo De La Espriella

Ante la ola de críticas que ha recibido desde sectores del petrismo por su designación como integrante del equipo de empalme del Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, Jerome Sanabria reveló las primeras pistas sobre el papel que desempeñará en ese proceso.
La joven compartió un mensaje a través de su cuenta personal en X: “Tengan la certeza de que el equipo técnico de trabajo de nuestro empalme defiende el ahorro pensional de los colombianos”.
“Todos trabajarán por una contrarreforma pensional que respete la libertad y la propiedad de los afiliados. Aquí no se defienden pirámides pensionales”, recalcó.
Tengan la certeza de que el equipo técnico de Trabajo de nuestro empalme defiende el ahorro pensional de los colombianos.— Jerome (@SoyJerome__) July 3, 2026
Todos trabajarán por una contrarreforma pensional que respete la libertad y propiedad de los afiliados.
Aquí no se defienden pirámides pensionales.
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En otro mensaje expresó: “Hoy, instalamos formalmente la Comisión Nacional del #EmpalmeAnticorrupción con la Comisión del Gobierno saliente. Un honor acompañar al vicepresidente electo @jrestrp en este proceso”.
Luego, afirmó: “Hay quienes se han atrevido a compararme con Juliana Guerrero. A diferencia de ella, no he falsificado títulos, no estoy investigada ni imputada por la Fiscalía, no tengo ni aspiro a tener ningún cargo público mientras no haya culminado mis estudios, ni tampoco lidero un clan de corrupción en el Cesar”.
Hay quienes se han atrevido a compararme con Juliana Guerrero.— Jerome (@SoyJerome__) July 3, 2026
A diferencia de ella, no he falsificado títulos, no estoy investigada ni imputada por la Fiscalía, no tengo ni aspiro a tener ningún cargo público mientras no haya culminado mis estudios, ni tampoco lidero un clan de… pic.twitter.com/SryW7rJYae
Frente a la sesión del comité de empalme que se llevó a cabo este viernes 3 de julio, el vocero del Gobierno saliente de Petro respondió a los mensajes que advierten que se estaría “escondiendo información”.
“Nosotros estamos haciendo un empalme sin ningún apellido y los comentarios que se expresan en las redes sociales hay que valorarlos como eso: comentarios que puede hacer cualquier persona en una red social y que no corresponden en absoluto a la realidad de las actividades del Gobierno”, señaló el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Por último, expresó: “Las estadísticas financieras, administrativas y contractuales que tiene el Gobierno en su ejecución son públicas, son conocidas en las plataformas de información pública y, obviamente, un comentario en una red social en el que digan que están escondiendo información no tiene mayor sustentación ni validez, ni amerita una respuesta al respecto”.