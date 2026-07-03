Política

José Manuel Restrepo descartó reunión entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella

En medio del empalme, el vicepresidente electo se refirió a ese encuentro.

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Redacción Semana
3 de julio de 2026 a las 11:43 a. m.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro no se reunirían.
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro no se reunirían. Foto: Semana

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo descartó que vaya a haber una reunión de empalme entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

“Eso ya lo hemos dicho, no existe ninguna posibilidad de ninguna reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante”, confirmó Restrepo.

En desarrollo...