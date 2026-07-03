José Manuel Restrepo descartó reunión entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo descartó que vaya a haber una reunión de empalme entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.
“Eso ya lo hemos dicho, no existe ninguna posibilidad de ninguna reunión entre el presidente saliente y el presidente entrante”, confirmó Restrepo.
José Manuel Restrepo descartó que vaya a haber una reunión entre Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/edPlTxmbdn— Revista Semana (@RevistaSemana) July 3, 2026
En desarrollo...