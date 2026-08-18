Le caen a Petro por mensaje que publicó tras la primera alocución de Abelardo De La Espriella: “No sea tan descarado”

El expresidente Gustavo Petro está siendo duramente criticado por un mensaje que publicó en su cuenta de X poco después de la primera alocución del presidente Abelardo De La Espriella.

Petro reacciona a primera alocución presidencial de Abelardo De La Espriella y dice que pedirán réplica: “Absurdamente ineficaz”

En su trino, el líder del Pacto Histórico aseguró que pedirán una réplica para responder a lo dicho por el máximo mandatario y, de acuerdo con él, mostrarle al país que no es cierto que el actual Gobierno esté ayudando a los afectados por el terremoto.

Las palabras de Petro no pasaron desapercibidas y desde varios sectores políticos y sociales le respondieron con dureza. Por ejemplo, la exsenadora María Fernanda Cabal aseguró que el expresidente quedó “viudo del micrófono”.

Asimismo, le recordó que no es congresista, jefe de la oposición o vocero del Pacto Histórico. “La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara”, dijo.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, también le lanzó un fuerte mensaje y cuestionó que durante su administración, según él, no se hizo nada para ayudar a los colombianos, pero ahora sí está arremetiendo contra el Ejecutivo de De La Espriella.

“Increíble, no hizo absolutamente nada en los cuatro años de gobierno y ahora viene a entorpecer la labor de un Gobierno que hasta ahora ha demostrado compromiso, disciplina y voluntad de hacer las cosas bien. Como dirían en mi tierra, ‘ábrase’”, comentó.

Sandra Forero, concejal de Bogotá, se preguntó de manera irónica si el exmandatario tomó café durante la noche y si los expresidentes pueden pedir réplicas.

Abelardo De La Espriella habla en su primera alocución presidencial tras el terremoto: “La patria está de luto”

“Además, ¡no sea tan descarado! ¿Ya olvidó las inundaciones de Córdoba y La Mojana y cómo se robaron la plata de esas ayudas?“, escribió.

Otra de las personalidades que respondió al mensaje fue Carolina Gómez, nombrada por De La Espriella como vocera de su Gobierno. “Petro, antes de pedir cámaras y réplica para hablar de ‘ineficacia’, cuéntele al país qué ayuda concreta ha llevado usted a las víctimas del terremoto”, comentó.

“Criticar desde X es fácil. Ayudar exige gestión, recursos y trabajo en el territorio, lo que usted nunca hizo como presidente y menos va a hacer ahora”, añadió.

Gómez finalizó su cuestionamiento diciendo: “Colombia necesita menos protagonismo político y más manos ayudando. Las víctimas no necesitan discursos, necesitan resultados y trabajo, justo lo que hace el presidente De La Espriella”.