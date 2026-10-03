Audios involucran al director de Bomberos con presunta intermediación en proceso de la Fiscalía

SEMANA conoció las pruebas que hoy tienen al director nacional de Bomberos, Germán Miranda, contra las cuerdas después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara declararlo insubsistente, por las movidas que habría hecho para intermediar en un proceso penal que existiría contra el actual comandante de ese cuerpo de socorro en Envigado.

En varios audios se escucharía al saliente director nacional de Bomberos hablando con el capitán Bernardo Morales, quien se habría prestado como puente para la intermediación que supuestamente Miranda iba a hacer en un proceso penal que lleva la Fiscalía contra el actual comandante de Envigado.

En la conversación, el capitán Miranda se refiere a una mujer como “tonta” por su actitud, advierte que le preocupa la imagen del investigado y alerta que si se meten a “joder y a urgar, enredan”.

El capitán Morales, presuntamente, le responde: “La idea es regresar mañana a Medellín y voy a buscar cómo reunirme con el equipo, el abogado, todo el tema, y le estoy contando. Habría que saber qué más va a pasar”.

Pero el director de Bomberos lo refuta diciéndole: “Con ese man no es”; le sugiere que revisen la carpeta del proceso y hasta le pregunta por el valor del convenio que estaría en la lupa de la Fiscalía General.

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Morales le confirmó que, a raíz de que se perdieron en unos papeles, posiblemente en la comandancia de Bomberos en Envigado, decidió sacar todas las carpetas de los procesos contractuales en esa entidad.

El capitán Miranda le respondió: “(…) Primero, pues, tenemos que ver el monto y, dependiendo del monto, arreglar eso luego, pero ese no es de los caros porque (inaudible) nos toca como 200 palos y ¿sabe qué se lo dijo a ese man? (…) nos cobró por bajarme un cargo”.

A lo que Bernardo Morales le explica que el jueves le tendrá una respuesta; sin embargo, el saliente director le aclara que si le dan luz verde, “yo al man le digo que vaya mirando el expediente y vaya organizando”.

Germán Miranda le aclara en el audio que “ese man no es el fiscal”, pero precisa que “yo no puedo decir cuánto irá a cobrar porque no me ha dicho”. Morales le agradeció “infinitamente” por sus gestiones.

A lo que Miranda le respondió: “Lo hago por usted, por Envigado. Envigado es un cuerpo de bomberos que siempre merece toda la buena imagen y eso a mí me conviene, y me conviene que Envigado transversalmente esté limpio. Y que si alguien diga, así ellos venían desde Miranda, todo perfecto”.

Su interlocutor le reveló que la Fiscalía estuvo haciendo una diligencia en las instalaciones de Bomberos de Engivado; encontraron que todo era “muy organizado” y eso les habría dado evidencia a los investigadores de que “no tienen nada que esconder, pero sí quién está jodiendo detrás”.

Lo delicado es la respuesta de Miranda: “No, Capi, no está jodiendo a nadie. Es el fiscal o el que deja el fiscal, y a ese hijueputa le gusta la plata. Por eso hay que evitar que le llegue a él, porque donde (inaudible) se lo tira y le daña su carrera y se tira el cuerpo de Bomberos. Una imputación sí me preocupa”.

Estos audios conocidos en primicia por SEMANA serían una de las razones por las que el presidente De La Espriella ordenó al ministro Lara declarar insubsistente al director de Bomberos. Miranda ahora se tendrá que defender fuera de la entidad frente a este grave episodio de posible corrupción en la justicia.