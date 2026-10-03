Insólito: en caja vallenata detectan cocaína líquida que iba hacia Brasil

En una caja vallenata, uno de los instrumentos más populares de Colombia, la Policía de Colombia halló una insólita modalidad que están usando los narcotraficantes para tratar de sacar droga fuera del país.

La cocaína no iba envuelta en paquetes o distribuida en pequeños compartimientos, sino que los responsables detrás de ese instrumento transformaron la droga en líquido para impregnarla al objeto como una técnica de camuflaje químico que está siendo utilizada por organizaciones criminales para evadir los controles fronterizos.

Sin embargo, el trabajo minucioso y detallado de la Policía Antinarcóticos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Soledad, Atlántico, permitió que se detectara la caja vallenata que llevaba un total de 1.034 mililitros de cocaína.

Lo curioso es que el instrumento musical fue detectado en medio de un procedimiento de control a correos internacionales en la zona de carga del aeropuerto; la caja que iba como una encomienda tenía como destino final la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil.

La Policía confirmó que esta modalidad es conocida como “ocultamiento en instrumento musical”, pero lo más importante es que la incautación golpeó las finanzas criminales en casi 6.000 millones de pesos de quienes pretendían vender esa droga en el país vecino.

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La Policía Antinarcóticos confirmó el resultado en su cuenta de X: “A través de la Estrategia Esmeralda Plus, se incautó 1.034 ml de cocaína ocultos en un instrumento musical, en una encomienda con destino a Río de Janeiro, Brasil”.

Con la publicación también se conoció un video del momento en que un uniformado de la Policía empieza a verificar el instrumento, lo saca de una caja de cartón, le quita el forro y le hace una verificación visual.

Pero al momento de hacerle la prueba de orientación de cocaína, el policía le pasó a la caja una toalla con el reactivo químico y después de unos minutos se puso de color azul intenso, confirmando la presencia de cocaína.