La Policía Antinarcóticos entregó un balance de los resultados contra la mafia en lo corrido del año. De acuerdo con la autoridad, durante el 2026 han sido decomisadas 124 toneladas de clorhidrato de cocaína y 99 toneladas de marihuana, además de 450.427 galones de insumos líquidos y 396.126 kilogramos de insumos sólidos utilizados en la producción de estupefacientes. Así mismo, se logró la destrucción de 981 infraestructuras ilegales y la incautación de 99 unidades de fentanilo.

Más de 100 toneladas de cocaína decomisadas en el 2026 por la Policía Antinarcóticos. Foto: Policía

Sobre los resultados contra este negocio ilegal, dijo el Director de la Policía Antinarcóticos, el general William Castaño que: “Con estos resultados, reafirmamos que le cumplimos al país y a la comunidad internacional, actuando de manera decidida para proteger la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos y del mundo”.

Así mismo señaló el alto mando que: “se destacan 40 capturas con fines de extradición y 17.266 capturas por tráfico de estupefacientes, así como la erradicación de 2.035 hectáreas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional”.

Los narcos usan diferentes modalidades para ocultar la cocaína y enviarla al exterior. Foto: Policía

Por último dijo que uno de los casos relevantes fue el de la incautación de 4 toneladas de cocaína en Urabá, el hallazgo de 500 kilos de droga ocultos en Cali, la incautación de estupefacientes en el Aeropuerto Internacional El Dorado y la captura con fines de extradición de alias “Gustavo”.