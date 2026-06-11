Juan Daniel Oviedo se reunió con el expresidente Álvaro Uribe: “Hablamos sobre muchos temas, el país, la firmeza, el respeto en la discusión”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer este jueves un encuentro que sostuvo con Juan Daniel Oviedo, quien en la primera vuelta presidencial de 2026 integró la fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

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A través de su cuenta de X, Uribe publicó una fotografía junto a Oviedo y se refirió a los temas que fueron abordados durante la conversación.

“Agradecido por esta reunión con el Dr. Juan Daniel, hablamos sobre muchos temas: el país, la firmeza, el respeto en la discusión, la protección de todos los colombianos, el cuidado de la selva hoy asaltada por el narcotráfico”, escribió el exmandatario.

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Expresidente Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Semana

Aunque ninguno de los dos entregó detalles adicionales sobre el contenido de la reunión, el mensaje de Uribe dejó ver que el diálogo giró alrededor de asuntos relacionados con la situación nacional, la seguridad de los ciudadanos, el debate público y las afectaciones ambientales asociadas al narcotráfico.

El encuentro se conoce en medio del reacomodo político que ha seguido a la primera vuelta presidencial y cuando distintos sectores adelantan conversaciones y acercamientos de cara a la definición de apoyos para la segunda ronda electoral del próximo 21 de junio.

El expresidente se limitó a agradecer el encuentro y a destacar los temas que, según afirmó, hicieron parte de la conversación sostenida con quien fuera candidato a la Vicepresidencia de la República.