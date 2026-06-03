Juan Daniel Oviedo habla de la segunda vuelta: “No soy un actor influyente para mover votos como si los votantes fueran cabezas de ganado”

Juan Daniel Oviedo mantuvo un prudente silencio tras la jornada electoral del domingo, en la que fue fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. La dupla, consolidada tras el buen resultado de la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo, quedó en el tercer lugar con 1.639.685 votos, muy lejos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en la contienda del 31 de mayo.

En una entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo, Oviedo relató los impactos personales y políticos que le dejó la campaña presidencial. El primer punto que señaló como un error en ese camino tuvo que ver con el expresidente Álvaro Uribe.

“Es importante reconocer que haber traído a Álvaro Uribe Vélez a la conversación de la Gran Consulta, nominándolo ministro de Defensa, espantó al centro e incluso generó en el país un sentimiento de contradicción. ¿Por qué? Porque claro que muchas personas respetamos el legado del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero no más. Ya han pasado más de 20 años desde que él dejó el poder”, aseguró.

Oviedo también explicó que tanto Paloma como él fueron objeto de prejuicios arraigados en la cultura del país, por el hecho de que ella fuera mujer y él tuviera una orientación sexual diversa.

“A esa confusión en la ciudadanía se sumó la incorporación del prejuicio machista y homofóbico. Desde el comienzo, mi candidatura en esa fórmula vicepresidencial empezó a ser atacada por activistas cristianos, diciendo que yo promovía la hipersexualización de los niños, el cambio de sexo en los niños. Y ese ataque fue muy fuerte. Y se sumó al ataque machista en contra de Paloma. Yo también estoy diciendo que los ataques contra mí jugaron”, agregó.

Oviedo también habló sobre la segunda vuelta, en la que los colombianos definirán el rumbo del país entre dos extremos opuestos: “Yo hoy tengo los pies puestos sobre la tierra y no soy un actor influyente para mover votos, como si los votantes fueran cabezas de ganado que uno pone en un equipo”, dijo.

“Como colombiano, tengo que reconocer que hay 32,5 millones de personas con derecho al voto que quieren que se respete el derecho a elegir y ser elegidos. Y para eso los debates y las respuestas concretas frente a las inquietudes que han dejado estas campañas polarizantes tienen que darse en las próximas tres semanas”, agregó.

Ante la pregunta de Rueda sobre por cuál de los dos candidatos votaría, Oviedo respondió: “Hoy no lo sé, pero de aquí al 21 de junio lo voy a decidir. Porque necesitamos, en lugar de quedarnos callados y dejar que las cosas sigan así sin debates, que se hable claro”.

Oviedo hizo una reflexión final: “Necesitamos llamar a la ciudadanía a exigir que, si ya se definieron los dos lados del ring en esta disputa, al menos podamos acercarnos a posiciones que no impliquen medidas tan radicales como las que hoy están siendo utilizadas para polarizar aún más este debate político. Porque no podemos negar que hay mucha gente en Colombia que quiere acabar con la irresponsabilidad y la desidia que han caracterizado al Gobierno de Gustavo Petro”, aseguró.

Y luego concluyó: “Pero también hay otra gente que no quiere que eso desaparezca. Lo escucho mucho en la calle. Dicen: ‘Después de 50 años en que los de corbata gobernaron este país y no resolvieron los problemas sociales más importantes, que afloraron durante la pandemia y terminaron en un estallido social, no puede ser que después de solo cuatro años de Gustavo Petro ya quieran cambiarlo todo’”.

El excandidato aseguró que el país necesita reuniones abiertas y públicas en las que los candidatos expliquen a Colombia cuáles son verdaderamente sus propuestas.