¿Qué significa el mensaje de las “47 abejas” del Centro Democrático en el Congreso?

En la tarde de este lunes, 20 de julio, se posesionó el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, en el que las diferentes bancadas llegaron hasta el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para escuchar del presidente Gustavo Petro la instalación formal del legislativo.

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Una de las bancadas que sobresalió en el Salón Elíptico fue la del partido Centro Democrático, que llegó desde muy temprano al lugar para hacer sentir la presencia de los 47 congresistas con los que contará durante los próximos cuatro años, para tomar decisiones para el pueblo colombiano.

En total serán 17 senadores de la República y 30 representantes a la Cámara los que representarán al partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que en esta nueva legislatura planea presentar cerca de 16 proyectos de ley en temas de salud, justicia, seguridad, vivienda, entre otras.

Un hecho que llamó la atención durante la instalación fue los carteles que llevaba cada uno de los integrantes de la bancada de la colectividad, en los cuales decía textualmente: “47 abejas en defensa de Colombia”.

Una pregunta que rondó en la opinión pública era el significado del mensaje de los carteles, que se explica con las más recientes palabras del expresidente Uribe Vélez, quien ha estado coordinando personalmente toda la puesta en marcha de los integrantes de la colectividad.

Se trata de una metáfora que representa la estrategia de defensa colectiva, unidad y trabajo laborioso adoptada por el partido uribista frente a las tensiones que han surgido en los últimos días con el gobierno electo de Abelardo De La Espriella.

Este concepto fue tomado por el exjefe de Estado durante un reciente encuentro político por las disputas por las mesas directivas del Congreso de la República, donde Uribe Vélez fue contundente con una advertencia directa.

El Centro Democrático y los 16 proyectos para reformar justicia, salud y seguridad que presentarán al Congreso

“Si el Tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan”, señaló en su momento el exmandatario, haciendo referencia al presidente electo Abelardo De La Espriella.

En ese orden, el mensaje “47 abejas en defensa de Colombia” hace alusión a las 47 curules con las que cuenta el Centro Democrático entre el Senado y la Cámara de Representantes para los próximos cuatro años.

El propio expresidente acuñó otro término: “Colmena democrática”. En las últimas horas, varios miembros de la colectividad publicaron versiones alternativas del logo del partido, donde la tradicional silueta del exmandatario fue reemplazada por una abeja con un corazón en el centro.