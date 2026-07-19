Álvaro Uribe Vélez aseguró que no comparte “perseguir al adversario político” en medio de enfrentamiento en redes con Alfredo Deluque

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se manifestó en contra de la persecución política, en medio de un enfrentamiento en redes sociales entre el Centro Democrático y Alfredo Deluque en el marco de la carrera por la presidencia del Senado de la República.

Tanto el Centro Democrático como el expresidente vienen cuestionando el pasado político de Deluque, quien es el candidato más opcionado y cuenta con el respaldo del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Honorio y el Centro Democrático respetamos la ley, no compartimos perseguir al adversario político. Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 19, 2026

Sin embargo, expresó que tanto Henríquez como el partido “respetamos la ley”.

Y recordó la persecución que ha sufrido tanto él como su familia en su carrera política.

“No compartimos perseguir al adversario político. Mi familia y yo hemos sufrido la persecución política y la difamación. Nuestra democracia necesita eliminar la persecución política y aplicar la ley”, agregó.

Alfredo Deluque aseguró tener “mayorías suficientes” para presidir el Senado y respondió al uribismo: “Esperemos que sea una calentura”

Luego de varias horas de dardos de un lado a otro, Deluque aseguró que, de ganar la presidencia del Senado, se reunirá con el Centro Democrático y espera que las diferencias sean una “calentura” en el marco del proceso.