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El libro “Delincuenciadas” promete revelar historias sobre el antiguo organismo de inteligencia en Colombia

El autor sostiene que el contenido combina episodios reales, versiones de antiguos funcionarios y elementos de ficción sobre el extinto organismo.

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Redacción Semana
19 de julio de 2026 a las 11:59 a. m.
El libro "Delincuenciadas" y su autor Franklin Padilla.
El libro "Delincuenciadas" y su autor Franklin Padilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

El libro Delincuenciadas: Delinquiendo al servicio del Estado presenta una recopilación de historias relacionadas con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución que operó en Colombia entre 1960 y 2011.

En su introducción, el abogado Franklin Padilla, autor del libro y exintegrante de este organismo, explica que la obra reúne investigaciones, relatos de exdetectives, hechos publicados por medios de comunicación y episodios que combinan elementos reales y ficticios.

También aclara que el texto no fue escrito por resentimiento contra la entidad, sino como una mirada a su historia, destacando tanto el trabajo de funcionarios que cumplieron con su deber como casos de corrupción protagonizados por algunos de sus integrantes. El libro precisa que varias narraciones provienen de testimonios de antiguos detectives, por lo que no garantiza plenamente su veracidad.