MinAgricultura designado, Indalecio Dangond, advierte por decreto para la entrega rápida de predios rurales en extinción de dominio

Indalecio Dangond, ministro designado de Agricultura por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, advirtió que el Decreto 765 de 2026 abre una seria preocupación para el campo colombiano.

Indalecio Dangond anunció “programa de reforestación ganadera”

De acuerdo con Dangond, se acelera la transferencia de predios rurales administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso.

El designado ministro aseguró que la reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación.

Frente a esto, agregó que muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias.

“El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, afirmó.

Ante esto, el gobierno entrante anunció que revisará el alcance de este decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de derecho.