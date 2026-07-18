¿Por qué la Corte Suprema allanó la casa de Gloria Arizabaleta tras su entrevista con SEMANA? Esto fue lo que pasó

Minutos después de que un equipo periodístico de SEMANA entrevistara a Gloria Arizabaleta, expresidenta de la Comisión de Acusación, su casa en La Calera fue allanada por orden del magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia duró toda la tarde del jueves 16 de julio. La policía judicial se llevó computadores, documentos y los teléfonos celulares de la congresista.

Inspección a la oficina de Gloria Arizabaleta en el Congreso por investigación sobre suspensión contra el presidente Petro

La razón: una investigación que inició el alto tribunal luego de que Arizabaleta, como presidenta de la Comisión, suspendiera provisionalmente a Gustavo Petro por supuesta participación en política. El presidente, finalmente, no fue suspendido y ella terminó en un lío grande con las autoridades. La Corte ya había allanado la oficina de Arizabaleta en el Congreso. Hoy se encuentra suspendida por la Procuraduría.