Inspección a la oficina de Gloria Arizabaleta en el Congreso por investigación sobre suspensión contra el presidente Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta una inspección judicial a la oficina de la senadora Gloria Arizabaleta en el Congreso, para avanzar sobre dos investigaciones que pesan en su contra por hechos que involucran al presidente de Colombia, Gustavo Petro.

SEMANA conoció que dos investigadores del magistrado Misael Rodríguez, ponente de esos casos, llegaron hasta el Congreso de la República, en el centro de Bogotá, para recoger información de sus computadores para avanzar en las investigaciones que tiene en su despacho.

El magistrado Rodríguez tiene en la actualidad dos investigación contra la congresista Arizabaleta, expareja del excandidato presidencial Roy Barreras, relacionadas sobre presuntas irregularidades en la suspensión del presidente Petro y la denuncia que hizo el mandatario en contra de la legisladora.

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