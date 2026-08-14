Esperanza de vida en Pereira: caninos militares dieron respuesta positiva a posibles sobrevivientes

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, los organismos de socorro y las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda y rescate en el centro de Pereira, luego de la emergencia ocasionada por el terremoto magnitud 7.4 que afectó diferentes sectores de Colombia.

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Las labores se concentran específicamente en la carrera 8 con calle 16, donde equipos del Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, con el apoyo de ciudadanos voluntarios, trabajan de manera coordinada para ubicar a posibles personas que pudieran encontrarse entre los escombros.

Equipos de rescate del Ejército, Policía, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja y ciudadanos voluntarios continúan la búsqueda en el centro de Pereira Foto: Cortesía a Semana

Durante la noche, dos caninos militares dieron una respuesta positiva en un área específica del lugar, señal que podría indicar la presencia de posibles sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas.

Ante esta situación, los equipos especializados reforzaron las labores de búsqueda y avanzan con procedimientos de remoción controlada de escombros.

Los organismos de emergencia adelantan además maniobras BREC, correspondientes a las técnicas de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, con el objetivo de localizar, acceder y recuperar de manera segura a las personas que eventualmente permanezcan atrapadas.

Las autoridades han señalado la importancia de mantener el control y la coordinación en la zona, debido a las condiciones de riesgo que pueden persistir después de un movimiento telúrico. Cada maniobra se realiza de manera cuidadosa para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad tanto de los rescatistas como de las posibles víctimas.

Labores de rescate en Pereira. Foto: Cortesía a Semana

En el operativo participan unidades especializadas y personal con experiencia en atención de emergencias, mientras los ciudadanos voluntarios apoyan las labores de acuerdo con las instrucciones de los organismos oficiales.

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La búsqueda continúa durante esta noche y se espera que los equipos permanezcan en el sector hasta descartar la presencia de personas atrapadas. La respuesta de los caninos militares mantiene la expectativa de los organismos de socorro, que concentran sus esfuerzos en el punto señalado para avanzar en la ubicación y eventual recuperación de posibles víctimas.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para mantenerse alejada de las zonas de riesgo, facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y atender únicamente la información suministrada por fuentes oficiales mientras continúan las labores de rescate.