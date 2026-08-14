Una de las historias que mantuvo en vilo a los colombianos tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto tuvo un doloroso desenlace este viernes, 14 de agosto. Juan Felipe Giraldo, de 24 años, fue encontrado sin vida entre los escombros del Hotel Dibeni, en Pereira, donde se encontraba cuando la edificación colapsó durante el movimiento telúrico de magnitud 7.4.

Encuentran sin vida a Juan Felipe Giraldo, el joven al que su papá buscaba entre los escombros en Pereira; se casaba el fin de semana

La noticia se conoció después de 4 días de búsqueda y cuando faltaban apenas dos días para uno de los momentos más esperados por Juan Felipe y su prometida, Natalia Patiño: su matrimonio, previsto para este domingo 16 de agosto. La pareja, además, tenía un hijo de dos años.

Tras confirmarse el fallecimiento, Natalia acudió a sus redes sociales para despedirse del hombre con quien esperaba construir una vida y compartió una fotografía familiar acompañada de unas palabras que rápidamente comenzaron a circular en redes.

“Fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”, escribió Patiño en su cuenta de Instagram.

Natalia Patiño, la prometida de Juan Felipe Giraldo, se pronunció después de que se confirmara el fallecimiento de su pareja. Foto: Instagram Natalia Patiño.

Una boda que estaba a solo dos días

Juan Felipe había llegado a Pereira durante la madrugada del lunes 10 de agosto por motivos laborales. Se dedicaba al comercio y, en esta oportunidad, había viajado a la capital de Risaralda para ofrecer monturas para gafas. Tras su llegada, se hospedó en el Hotel Dibeni, sin imaginar que horas después el terremoto provocaría el colapso de la edificación.

Antes del sismo, el joven alcanzó a enviarle a Natalia un video desde el establecimiento. Ese registro terminó convirtiéndose en una pieza importante para que sus familiares pudieran identificar el lugar donde se encontraba. Posteriormente, el listado de huéspedes confirmó que Juan Felipe se había alojado allí.

Durante los días siguientes, Hernán Giraldo, padre del joven, permaneció en Pereira siguiendo de cerca las labores de los organismos de socorro. Su imagen con casco y herramientas, intentando encontrar respuestas entre las ruinas, se convirtió en una de las escenas más conmovedoras de la emergencia.

Claman por ayuda del Gobierno De La Espriella en barrios de Quibdó tras el terremoto: las ayudas aún no llegan y el estado es crítico

La familia mantuvo la esperanza hasta el último momento. Incluso en la mañana de este viernes, las informaciones sobre posibles señales de vida entre los escombros volvieron a alimentar la ilusión de encontrarlo con vida.

Horas más tarde llegó la confirmación que nadie esperaba: Juan Felipe había sido hallado sin vida.

Su historia adquiere una dimensión aún más dolorosa por la fecha que se acercaba. Mientras los equipos de rescate trabajaban entre las ruinas, su familia tenía presente que este domingo debía celebrarse su matrimonio con Natalia.

Ahora, las palabras con las que su prometida lo despidió se convirtieron en el cierre de una historia de amor atravesada por una de las mayores tragedias que ha vivido Colombia en los últimos años.