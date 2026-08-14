El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva donación de 11 millones de dólares para asistencia humanitaria

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy 11 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para Colombia, con lo que la ayuda estadounidense destinada a atender las consecuencias del terremoto asciende a un total de 26,5 millones de dólares.

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Según el Departamento de Estado, los nuevos recursos buscan fortalecer la respuesta humanitaria frente a las necesidades generadas por el desastre natural.

La asistencia forma parte de los esfuerzos de Washington para apoyar al Gobierno colombiano y a las comunidades afectadas mientras continúan las labores de emergencia y recuperación.

Following this week’s earthquake in Colombia, the Trump Administration is announcing an additional $11 million in humanitarian food, health, protection and shelter assistance, as well as post-earthquake structural assessments. The State Department is also leveraging support from… — Department of State (@StateDept) August 14, 2026

Como parte de la operación de apoyo, el Departamento de Estado también está coordinando con el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), perteneciente al Departamento de Guerra de Estados Unidos, el transporte de suministros de socorro hacia Colombia.

Estos materiales serán trasladados desde el almacén de preposicionamiento que el Departamento de Estado mantiene en Miami, lo que permitirá agilizar la llegada de recursos destinados a las zonas que más los necesitan.

El Gobierno estadounidense señaló además que mantiene una coordinación permanente con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y las autoridades nacionales para evaluar la magnitud de las necesidades provocadas por el terremoto y definir las medidas de respuesta.

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La cooperación bilateral contempla tanto el envío de recursos financieros como la movilización de suministros y capacidades logísticas para responder a las consecuencias del desastre.

Las autoridades de ambos países continuarán evaluando la situación para determinar si serán necesarios nuevos apoyos durante las próximas etapas de la emergencia y la recuperación.