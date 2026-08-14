Agenda de Abelardo De La Espriella: visitará tres departamentos afectados por el terremoto

La Presidencia de la República compartió con la opinión pública los recorridos que hará Abelardo De La Espriella por Colombia este viernes, 14 de agosto.

El jefe de Estado recorrerá las zonas más afectadas por el terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado lunes, y que deja más de 260 fallecidos en varios rincones del territorio nacional.

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El primer destino será Quibdó. Allí estará en la mañana. Hasta ahora se contemplan visitas a la Universidad Tecnológica del Chocó, al barro Medrano, al sector El Piñal, al colegio Carrasquilla y al puesto de mando unificado.

En Pereira, el mandatario estará en la tarde en las zonas destrozadas por el movimiento telúrico, y donde los socorristas buscan vida debajo de los escombros: Plaza de Bolívar, Parque de la Libertad, Invico, Álamos y Lorenas.

El presidente Abelardo De La Espriella visitando Risaralda, uno de los departamentos más afectados por el terremoto. Foto: SEMANA

También estará en los municipios de El Cairo y Toro, en el Valle del Cauca, y cerrará en Cali en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García y en el puesto de mando unificado, donde revisará la situación del país y evaluará la implementación de las medidas del Gobierno para atender a los damnificados.

Hasta ahora, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha identificado a 284 personas fallecidas, 379 desparecidas, 3.977 heridos y 354 rescatadas. La prioridad que se estableció fue encontrar a los ciudadanos debajo de los escombros.