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“Nos dejaron la olla pelada”: el ministro de Vivienda señaló que se busca gestionar los recursos para atender el terremoto

Gobierno busca recursos y alianzas para acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de agosto de 2026 a las 10:04 p. m.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que el Gobierno Nacional adelanta gestiones para conseguir los recursos necesarios para atender a las familias afectadas por el terremoto y avanzar en la reconstrucción de las zonas damnificadas.

Jaime Andrés Beltrán Ministro de Vivienda
Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presenta plan para atender y reconstruir viviendas afectadas por terremoto

Durante sus declaraciones, el funcionario reconoció las dificultades presupuestales que enfrenta la administración para responder a la emergencia.

“Nos dejaron la olla pelada”, afirmó Beltrán, al explicar que actualmente el Gobierno está administrando recursos limitados para atender las necesidades de las comunidades afectadas.

El ministro señaló que, ante este escenario, será fundamental la articulación entre diferentes sectores.

Según explicó, el Gobierno trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda para establecer las alternativas que permitan disponer de recursos y dar forma a los proyectos de reconstrucción.

Beltrán también destacó la participación de la empresa privada y de los centros territoriales como aliados para enfrentar la emergencia. La estrategia busca sumar esfuerzos y aprovechar los recursos disponibles mientras se definen nuevas fuentes de financiación desde la Nación.

Las fotografías muestran los estragos que dejó el potente terremoto en diferentes sectores.
Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

Pese a las restricciones económicas, el ministro aseguró que existe una hoja de ruta para responder a la situación.

“Este es un gobierno que desde ya ha trazado un plan, una ruta para la reconstrucción de estas zonas tan afectadas”, manifestó.