¿Por qué se aplazó el juicio contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el saqueo a la UNGRD?

La libertad que consiguió en los últimos días el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estuvo en prisión durante varios meses por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), fue una de las primeras razones por las que, según la ley, se le quitó la prioridad al juicio que avanza en su contra por ese escándalo de corrupción.

Pero, además, su defensa solicitó en los últimos días más tiempo para analizar todas las pruebas que llevó la Fiscalía contra el alto exfuncionario del Gobierno Petro. Esos documentos completan más de cuatro terabytes de información y miles de folios que están siendo estudiados.

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Esos fueron los dos principales argumentos para que el magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente en este proceso, decidiera aplazar la audiencia preparatoria de juicio que estaba programada contra los dos exministros salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Los exministros del Interior y de Hacienda están siendo procesados en el mismo caso por la supuesta corrupción que habrían ordenado en la contratación de la UNGRD, a cambio de conseguir apoyos a las reformas del gobierno Petro en el Congreso. Esta versión continúa siendo investigada a fondo por la Corte.