Miguel Uribe Londoño será el embajador de Colombia en Reino Unido

SEMANA confirmó que Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial, será el embajador de Colombia en Reino Unido, cargo que ocuparon Laura Sarabia y Roy Barreras durante la administración de Gustavo Petro.

Londoño es un empresario y padre de Miguel Uribe Turbay, el exsenador del Centro Democrático que fue asesinado por orden de la Segunda Marquetalia cuando adelantaba un acto de campaña política en Bogotá.

Miguel Uribe Londoño tomó las banderas de su hijo para aspirar a la Presidencia y sumó 28.657 votos en la primera vuelta. Con la derrota, respaldó la candidatura de Abelardo De La Espriella.