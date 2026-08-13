Abelardo De La Espriella habló con el presidente de Emiratos Árabes Unidos: “Donación de 10 millones de dólares”

Se siguen conociendo detalles del trabajo que viene realizando el Gobierno nacional para atender la emergencia derivada del terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

En medio de esos avances, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó que sostuvo una comunicación con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, su alteza, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

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El mandatario colombiano reveló que se habló de una “generosa donación” de 10 millones de dólares, que serán destinados para atender a los damnificados por el terremoto.

“Acabo de hablar con su alteza, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto”, comunicó el presidente De La Espriella.

Y agregó en el mensaje: “Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos”.

En otro de los recientes mensajes que ha publicado en su cuenta personal de X, el presidente Abelardo De La Espriella manifestó: “A través de la Cancillería de Colombia y la UNGRD, estamos canalizando la ayuda internacional para fortalecer la búsqueda de nuestros desaparecidos y brindar respaldo a las familias afectadas”.

“Mi agradecimiento sincero a todos los países que se han solidarizado con Colombia en esta hora aciaga. Toda ayuda que contribuya a salvar vidas, encontrar a nuestros desaparecidos y aliviar el dolor de nuestra gente es y será siempre bienvenida”, insistió De La Espriella.

Recientemente, el presidente reiteró que su administración va a declarar la emergencia económica para agilizar la reconstrucción de las ciudades afectadas.

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“Luego de evaluar todas estas circunstancias, ponderarlas con el equipo económico, estamos estructurando una serie de medidas que son sin duda alivios temporales, pero que ayudan, que tienen que ver con el pago de servicios públicos para las familias damnificadas por parte del Gobierno, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, medidas de alivio tributario y financiero, apoyos económicos para las familias más vulnerables y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios que han sido afectados por el terremoto”, indicó el jefe de Estado.