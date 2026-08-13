El mensaje que Gustavo Petro le envió a Eva Ferrer tras revelación de audios en SEMANA: “Él sabe cómo es ella”

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, habló en Caracol Radio sobre las revelaciones que hace en los audios publicados por SEMANA, donde califica al círculo cercano de la primera dama como una “banda de criminales”.

De acuerdo con la examiga de la primera dama, tras la revelación de los audios, el expresidente Gustavo Petro le envió un mensaje.

“Me escribió. Y me dolió. Me dijo: ‘Ya veo que has decidido golpear a la madre de mis hijos. No entiendo por qué tanto odio’”, dijo la catalana.

SEMANA revela explosivos audios que comprometen gravemente a Verónica Alcocer y a su círculo de amigos catalanes en presuntos hechos de corrupción: “Mafia, banda de criminales”

A lo que ella respondió: “Entonces, yo le dije: ‘Disculpa, pero ha sido una filtración. Si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva cuatro años dándome bien fuerte’”.

Según la española, el presidente respondió a ese mensaje, pero aún no lo ha abierto.

“Los audios no los he escuchado, para que lo sepas”, agregó la quien fuera nacionalizada colombiana durante el primer tramo del Gobierno Petro.

Y agregó: “Hay una cosa que se llama cuidarse uno. Y ya. Él sabe como es ella. Si tú no eres capaz de ponerte en mi lado, como mínimo, no hay nada que hablar”.

En los audios, revelados en SEMANA, Ferrer habla sobre testaferros, recursos públicos desaparecidos, bolsas repletas de dinero, despilfarro y el costoso estilo de vida de Alcocer. Además, menciona nombres de funcionarios presuntamente comprometidos.

A raíz de esto, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para indagar sobre los hechos relatados por la colomboespañola.