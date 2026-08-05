Verónica Alcocer solicitó información a la Fiscalía sobre la investigación por los audios de Eva Ferrer revelados en SEMANA

La primera dama Verónica Alcocer envió un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación en el que pide información sobre la investigación que se abrió a raíz de las revelaciones de SEMANA en torno a audios de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, que aseguró que el entorno de la expareja de Gustavo Petro es una “banda de criminales”.

La primera dama, a través de su apoderado, Ricardo Gaviria Ramírez, preguntó a la Fiscalía si existe una investigación en curso, que precisamente fue abierta este miércoles, 5 de agosto.

Allí habló sobre los audios revelados por este medio, en los que quedaría en evidencia una verdadera danza de los millones en la Casa de Nariño, en la que habría dineros entregados a la primera dama en campaña, recursos desaparecidos de una consejería y hasta cajas de plata.

Hemos enviado derecho de petición a la @FiscaliaCol para solicitar información con el legítimo interés de restablecer prontamente mi buen nombre y el de mi familia. pic.twitter.com/P4maNBtBu5 — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 5, 2026

“En tales audios, sin mayores precisiones de tiempo, modo y lugar, se menciona el nombre de mi poderdante, Verónica Alcocer García, en relación con una serie de hechos que, en abstracto, podrían revestir las características objetivas de conductas punibles”, menciona el derecho de petición.

Y agregó: “De igual forma, ha trascendido públicamente que algunos congresistas tendrían la intención de promover una denuncia penal relacionada con dichos acontecimientos”.

De esta forma, con el interés de Alcocer de “establecer prontamente su buen nombre y el de su familia” y ejercer su defensa, solicitó conocer el número de noticia criminal, así como mantener informado a su apoderado de los avances dentro del proceso.

Tras revelaciones de SEMANA, Fiscalía abre investigación sobre la “danza de los millones” que enreda a Verónica Alcocer

Igualmente, dentro del derecho de petición, Alcocer dejó abierta la puerta para adelantar acciones legales contra Ferrer.

La catalana dio a conocer a través de su abogada que citó a Verónica Alcocer y a Manel Grau, empresario catalán cercano a la primera dama, a una audiencia de conciliación, con el fin de que se le paguen 48.000 euros, más 52 millones de pesos, que se le adeudan desde la campaña.