Ángela Benedetti siembra dudas sobre Verónica Alcocer: “¿Saldrá del país?”

Ángela Benedetti, hermana del ministro Armando Benedetti, sorprendió a la opinión pública con un trino que compartió en la mañana de este 5 de agosto en su cuenta de X sobre Verónica Alcocer, la exesposa del presidente Gustavo Petro.

La mujer cuestionó en la red social: “¿Que Verónica saldrá del país? ¿Para dónde se irá?”.

Al ser consultada por SEMANA, Benedetti describió que fuentes conocedoras de la situación le describieron que, posiblemente, Alcocer abandonaría Colombia en las próximas horas, a dos días de que Abelardo De La Espriella tome posesión como jefe de Estado.

Ella es consciente de que la eventual salida del país no la tendría fácil, dada su exposición mediática y las complicaciones que tiene para desplazarse por cuenta de su inclusión en la lista Clinton.

Ángela Benedetti reveló lo que hacía Verónica Alcocer cuando una mujer se le acercaba a Petro: “Suena horrible”

Alcocer, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre la situación. Su más reciente declaración pública la emitió por los explosivos audios de Eva Ferrer, revelados por SEMANA, donde se exponen episodios de aparentes irregularidades que la comprometerían.