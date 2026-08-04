Se mueve el nombramiento de Nate Morris: Senado de EE. UU. definirá el futuro del próximo embajador en Colombia

El proceso para que Nathaniel ‘Nate’ Morris se convierta en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia avanza oficialmente.

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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado incluyó al empresario dentro de la agenda de audiencias de confirmación programadas para este miércoles, 5 de agosto, un paso indispensable antes de que su nombramiento pueda ser votado en esa corporación.

Según la programación publicada por el comité, la audiencia comenzará a las 10:00 a. m., hora de Washington (9:00 a. m. en Colombia). En la sesión también serán evaluados otros nominados diplomáticos, entre ellos Peter McCoy, propuesto para Montenegro, y Daniel Travis, postulado para Sierra Leona.

Morris fue nominado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Estados Unidos ante la República de Colombia, una designación que deberá superar el trámite de confirmación en el Senado antes de hacerse efectiva.

Durante la audiencia, los integrantes del Comité de Relaciones Exteriores podrán interrogar al empresario sobre su trayectoria profesional, sus posiciones frente a la política exterior estadounidense y la visión que tiene sobre la relación bilateral con Colombia. Si obtiene el respaldo del comité, su nominación pasará posteriormente al pleno del Senado para la votación definitiva.

El empresario es conocido por haber fundado Rubicon, una compañía dedicada al manejo de residuos y reciclaje, además de mantener una estrecha relación con el presidente Donald Trump y el Partido Republicano. En los últimos años también buscó abrirse camino en la política estadounidense, consolidándose como una de las figuras cercanas al mandatario.

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Su eventual llegada a Bogotá se produciría en un momento clave para la relación entre ambos países, en medio de retos relacionados con la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el comercio, la migración y la agenda diplomática entre Washington y el Gobierno colombiano.

Si supera la audiencia de este miércoles y, posteriormente, obtiene el respaldo del Senado, Nate Morris quedará habilitado para asumir oficialmente como el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, convirtiéndose en el principal representante diplomático de Washington en el país.