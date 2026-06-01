Estados Unidos nomina a Nate Morris para ocupar el cargo de embajador en Colombia

La Casa Blanca anunció el listado de nominaciones y retiros enviados al Senado en su página oficial, en el que da cuenta de quién sería la persona nominada para ocupar el cargo de embajador en Colombia.

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“Nathaniel Morris, de Kentucky, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Colombia”, dice el anuncio.

Nate Morris retiró en mayo su candidatura para la próxima contienda por el Senado de Kentucky y aseguró que se unirá a la administración Trump como embajador, según publicaciones en las redes sociales.

Nate Morris, candidato de Donald Trump para la embajada de EE.UU. en Colombia Foto: X/@NateMorris

Morris hizo el anuncio el viernes 1 de mayo, después de que Trump publicara que le había pedido a Morris que se “apartara” de la carrera por el Senado y que, en su lugar, asumiera un papel como embajador en su administración.

La candidatura de quien sería el nuevo representante de la Casa Blanca en Colombia pasa al Senate Foreign Relations Committee, donde el aspirante completa formularios, presenta información financiera y puede comparecer en una audiencia pública para responder preguntas de los senadores.

Mensaje emitido por Donald Trump. Foto: Truth: RealDonaldTrump

El senador Bernie Moreno aprovechó para enviarle un mensaje al nominado por Trump para ser el nuevo embajador en Colombia y publicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“¡Felicitaciones a mi buen amigo, @NateMorris, por ser nominado para servir como embajador en Colombia! ¡La relación entre Estados Unidos y Colombia parece dirigirse en una dirección histórica!”, dijo Moreno.

Congratulations to my good friend, @NateMorris, for being nominated to serve as Ambassador to Colombia!



The relationship between the US and Colombia appears to be heading in a historic direction!https://t.co/yj7Itz2En6 — Bernie Moreno (@berniemoreno) June 1, 2026

Estados Unidos no tiene actualmente un embajador confirmado en Colombia porque el proceso de nombramiento quedó bloqueado en el Senado estadounidense.

Desde 2022, la embajada ha sido dirigida por encargados de negocios, primero Francisco Palmieri y después John McNamara. McNamara se retiró en febrero de 2026 y fue reemplazado de manera interina por Jarahn Hillsman.

Respecto a Daniel Newlin, el abogado y exdetective de Florida que había sido nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador en Bogotá, su candidatura se cayó porque no entregó a tiempo la documentación requerida por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Daniel Newlin y Donald Trump. Foto: Facebook/DanNewlinFL

Al no completarse el proceso de evaluación, la nominación fue devuelta y Washington deberá proponer otro candidato.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia siguen siendo estratégicas en comercio, seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero han atravesado momentos de tensión durante el gobierno de Gustavo Petro.

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En 2025, ambos países incluso llamaron a consultas a sus representantes diplomáticos tras fuertes diferencias políticas. Aun así, Washington sigue considerando a Colombia un socio clave en la región y la cooperación bilateral continúa, aunque con un nivel de confianza menor que en años anteriores.