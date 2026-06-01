Nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán amenazan el alto el fuego

Estados Unidos e Irán volvieron a intercambiar acusaciones y acciones militares este lunes, pese a que ambas partes mantienen vigente un alto el fuego que buscaba reducir las tensiones tras meses de enfrentamientos. La situación amenaza con complicar aún más los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto que sacude a Medio Oriente.

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Durante el fin de semana, medios estadounidenses informaron que Washington habría endurecido sus condiciones para avanzar en un acuerdo con Teherán.

La noticia enfrió las expectativas de una pronta solución, especialmente después de que el presidente Donald Trump se mostrara optimista sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento. En paralelo, el ejército estadounidense confirmó la ejecución de nuevos ataques en territorio iraní entre el sábado y el domingo.

Según el Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (CENTCOM), las operaciones tuvieron carácter “defensivo” y estuvieron dirigidas contra sistemas de radar y centros de control de drones ubicados en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, una zona estratégica situada en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos mantiene desplegados dos de sus portaviones más poderosos en la región. Foto: Captura X @CENTCOM

Las autoridades militares estadounidenses señalaron que las acciones fueron realizadas “en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que destruyó un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales”.

Teherán rechazó esa versión y acusó a Washington de incumplir los compromisos alcanzados. “Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana”, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai.

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Las tensiones aumentaron aún más después de que los Guardianes de la Revolución informaran sobre un ataque contra una base utilizada por fuerzas estadounidenses para lanzar operaciones contra Irán.

El comunicado, difundido por medios estatales, no especificó la ubicación exacta del objetivo. Sin embargo, las autoridades de Kuwait reportaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios misiles y drones considerados “hostiles”, ataques que atribuyeron a Irán.

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores kuwaití aseguró que “considera a Irán plenamente responsable de estos ataques abyectos”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

La guerra, iniciada el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos, ha dejado miles de víctimas y ha generado fuertes repercusiones económicas a nivel global.

No obstante, según informaron medios iraníes este lunes, Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, afirmó la agencia de noticias iraní Tasnim.

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La decisión, según este medio, fue tomada debido a los “crímenes” que Israel “sigue cometiendo” en Líbano y a las violaciones “en todos los frentes” del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos alcanzado el 8 de abril.

La suspensión ocurre en momentos en que varios medios estadounidenses, como The New York Times, Axios y CBS, informan que la administración Trump busca imponer condiciones más estrictas para avanzar en un eventual acuerdo, entre ellas la reapertura del estrecho de Ormuz y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

*Con información de AFP.