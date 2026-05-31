“Ha sido impresionante la cantidad de gente que ha acudido a las urnas”: embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, hizo un balance de la jornada electoral en el exterior, especialmente de ese país donde se encuentra una gran cantidad de colombianos.

Registraduría y Cancillería entregaron primer balance de las elecciones presidenciales en el exterior

El diplomático destacó la gran cantidad de gente que acudió a las urnas. “Realmente ha sido impresionante la cantidad de gente que ha acudido a las urnas, creo que es una muy buena noticia”, afirmó.

García-Peña dijo que el número de inscritos incrementó en casi 100.000 votantes. “Lo que hemos visto es que en todas partes las personas han aprovechado la votación anticipada como nunca antes. De tal manera que vamos a ver cómo nos va en el día de hoy”, agregó el embajador.

Para García-Peña, el hecho de que más colombianos hayan salido a las urnas es una gran noticia para el país. Además, informó que hasta el momento no se ha registrado alguna anomalía en los consulados en ese país.

“He hablado con varios de los cónsules. La jornada se ha dado de manera muy tranquila”, dijo.

El embajador agregó que considera que la alta abstención en Estados Unidos, que generalmente se registra en las elecciones presidencial, se podría romper para este 2026.

Millones de colombianos votaron en el exterior. Foto: Foto: El País

“Yo creo que sí. La abstención en el exterior siempre ha sido muy alta, en Estados Unidos también, pero con el número de aumento de los inscritos y los que aprovecharon la votación de lunes a sábado, me hace pensar que vamos a superar niveles anteriores”, afirmó García-Peña.

Y agregó que Miami, en Florida, es uno de los lugares con mayor votación de colombianos. “Entre lunes y sábado votaron 28.900 personas que es un número impresionante”, mencionó.

A pesar de lo dicho por el embajador, durante la jornada de las elecciones en ese país se registró una gran afluencia de personas, por lo que varios ciudadanos denunciaron largas filas en varios de los consulados de ese país, especialmente en Florida.

En los últimos días la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería informaron que se registró un alto flujo de votantes en los consulados de Colombia en Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Londres (Inglaterra), Toronto (Canadá) y Buenos Aires (Argentina).