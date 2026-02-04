Embajador García-Peña desmiente versiones sobre diálogos entre Trump y Petro para el retiro del mandatario colombiano de la lista Clinton

Un día después del esperado encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, SEMANA contactó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien se refirió a distintos temas sobre el encuentro desde Washington.

El embajador fue preguntado sobre la versión publicada en las últimas horas sobre los presuntos diálogos y acercamientos entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario Donald Trump para una posible salida de la Llsta Clinton del mandatario colombiano bajo algunas condiciones.

Blu radio publicó en exclusiva lo que serían los detalles de la reunión donde se habría hablado del tema de la lista Ofac durante el encuentro entre mandatarios, sin embargo, el embajador García-Peña, desmintió la información y aseguró que es “falso”.

Por otro lado, García Peña contó detalles sobre el encuentro entre el presidente de Colombia y su homólogo norteamericano y contó anécdotas tras la esperada reunión que tuvo lugar el día de ayer en Washington.

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Lea la entrevista a continuación:

SEMANA: ¿Se puede decir que pasamos la página ya con Estados Unidos y empezamos una nueva trayectoria diplomática?

Daniel García-Peña (D.G.): Sin duda, yo creo que esa conversación ayer entre los presidentes fue extraordinaria. Realmente uno se prepara para diferentes escenarios, pero yo estaba confiado que iba a salir bien, pero nunca, nunca, nunca me imaginé que iba a salir tan bien como salió.

La franqueza, la duración de la reunión, la cordialidad, el tono constructivo, el hecho que los dos presidentes se conocieran y pudiera hablar de tú a tú, como dice nuestro presidente, es clave, es fundamental y efectivamente eso abre una etapa, un capítulo nuevo en las relaciones de los dos países.

SEMANA: Embajador, para usted, ¿cuál fue el tema más importante que se abordó en la reunión?, ¿hizo falta algo?

D.G.: Los temas se habían trabajado desde antes, esas reuniones siempre tiene un trabajo previo, nos pusimos de acuerdo en concentrarnos en los temas donde hay coincidencia, donde podemos trabajar juntos,realmente fueron dos o tres, depende de cómo se mire.

Uno es el tema de las drogas, donde pues sin duda alguna, Trump quedó muy bien impresionado con todo lo que viene adelantando Colombia y entendió que Colombia era el principal aliado en la lucha contra las drogas.

Dos, que es muy relacionado con drogas, el crimen transnacional. El presidente Petro fue enfático en que había que golpear a los capos del narcotráfico, los carteles dentro y fuera de Colombia. Sobre los jefes del narcotráfico, Trump dijo: ‘¿Por qué no los han capturado?’, Porque viven en Miami, en Dubai, en Madrid. Necesitamos que ustedes nos ayuden a ir contra ellos.

Trump entendió, por un lado, que para erradicar los cultivos permanentes hay que hacerlo con los campesinos, dándole oportunidad a los farmers, como le dicen a los campesinos, y dos, golpeando a los narcotraficantes.

El otro tema que también tomó buena parte en la reunión fue Venezuela, cómo Colombia puede jugar un papel clave en la reactivación de este país y cómo Ecopetrol e Isa pueden jugar un papel clave que le sirva a los tres países.

Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Presidencia de la República

SEMANA: Han surgido algunos rumores de que efectivamente sí se abordó en el encuentro el tema de la salida del presidente Petro a la lista Clinton, ¿es cierto?

D.G.: Falso, falso, no se mencionó para nada, se lo aseguro.

SEMANA: ¿Cómo fue ese ofrecimiento del presidente Petro para que el presidente Trump abogue un poco en esa crisis diplomática entre Ecuador y Colombia?

D.G.: Efectivamente, fue uno de los temas que uno se daba cuenta que Trump no conocía muy bien; no estaba informado de los últimos acontecimientos, inclusive el presidente le mostraba en el mapa y demás, pero el interés de Trump fue concreto: ‘Yo quiero ayudar a evitar una guerra, yo soy muy bueno para terminar guerras, entonces también sirvo para evitar guerras’, dijo así y ‘yo puedo hablar con el presidente Noboa’, entonces, ojalá eso ayude. Y el presidente Petro ha dicho, yo quiero hablar para que resolvamos esto y creo que ese ingrediente que le agrega el presidente Trump puede ser muy positivo.

SEMANA: ¿Cómo fue el encuentro entre Bernie Moreno y el presidente Petro, después de que pues el senador ha sido tan crítico del mandatario colombiano?

D.G.: Bueno, la verdad es que él estuvo ahí, realmente no participó, no habló mucho, fue solamente un momento cuando el presidente Petro decía que los colombianos en Estados Unidos, muchos quieren regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza y Bernie Moreno dice: ‘No, no, yo no, yo quiero quedarme acá’ y entonces Trump le dijo: ‘Yo no sabía que usted era colombiano, yo pensé que usted era italiano’, entonces Moreno dijo: ‘No, no, no, yo nací en Bogotá y no sé qué’. Ese fue ese fue el único momento y me pareció un poco simpático que Trump no supiera que Bernie era colombiano.

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

SEMANA: ¿Qué recuerda usted sobre esos momentos, esos detalles del inicio y del final de la reunión?

D.G.: El inicio fue muy simpático porque cuando llegamos a la Casa Blanca nos recibió Monica Crowley, es la jefe de protocolo, una mujer muy querida, y dijo: ‘Bienvenidos a la Casa Blanca, desafortunadamente el presidente Trump está un poco demorado entonces, si quiere, mientras tanto, le voy mostrando las fotos’, ahí en ese lugar donde están todos las fotos de los presidentes norteamericanos, entonces empezamos ahí, yo, pues, hablando con el presidente Petro sobre Jackson y quién era Jefferson y de pronto se escucha desde atrás: ’¡Hey, Gustavo, good to see you!.

Entonces el presidente (Petro) le dijo: ‘Estamos aquí frente a la foto de Lincoln, que respetamos mucho porque a Colombia y Estados Unidos lo que nos une es la libertad’, entonces cuando Charlie (el traductor) mencionó ‘freedom’, entonces a Trump se le abrieron los ojos y dijo: ‘Claro, estamos de acuerdo’.

Ahí también Petro le contó sobre Washington y Bolívar, y cómo La Fayette había jugado un papel muy importante ahí.

Desde el comienzo, la reunión fue súper cordial, mostrándonos con mucho orgullo la belleza de la Casa Blanca, de cómo él había hecho los cambios y al final el remate fue muy muy lindo: Gustavo, i like you.

El presidente Petro llevaba el libro de The Art of the Dealing para pedirle el autógrafo, él lo firmó y Trump se sentó, tenía uno de unas cachuchas de Make American Great Again, empezó a firmarlas y nos entregaba a cada uno una cachucha y cuando se le entregó a Petro, Petro la miró y cogió un marcador y le puso la ‘S’ en make America´s Great Again y entonces sonrió y dijo: ‘Me gusta, eso está bien’.

El presidente, Gustavo Petro, al momento de recibir en Washington la tradicional gorra de Donald Trump, su homólogo estadounidense, el 3 de febrero de 2026 Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

SEMANA: ¿Usted ve la posibilidad de una visita de Trump a Colombia antes del 8 de agosto?

D.G: Pues no sé, la verdad no se comprometió con eso, las agendas de un presidente norteamericano son complejas, pero la invitación se quedó y en particular el presidente le habló de la belleza de Cartagena, que quería que él conociera Cartagena.

El presidente Trump dijo: ‘Ah, sí, yo he escuchado a Cartagena, yo no me acuerdo el nombre de funcionario que estuvo allá y que le pareció muy lindo’, pero pero no, no hubo ningún compromiso, entonces no pudo especular sobre si eso sucede o no.

SEMANA: ¿Por qué es tan importante la reunión con Rand Paul?

D.G.: Paul jugó un papel fundamental. Yo digo que hay que declararlo héroe nacional, porque realmente Paul es un personaje que es republicano, conservador, ha sido también muy crítico del presidente Trump; es una persona independiente, pero que se respeta, lo respetan muchísimo.

Y fue él en su intervención con el presidente Trump el que abrió la puerta para esta conversación que sostuvieron los dos presidentes y desde él obviamente salió la invitación de Trump a Petro.

El presidente Petro ya había hablado con Paul, ahí hicimos una comunicación telefónica después de la llamada y le había agradecido, sin embargo, el presidente le quería agradecer en persona a Paul y él le dijo yo quiero no solamente que me agradezca a mí, sino que de una vez aprovechemos para una reunión con otros senadores para seguir trabajando con Estados Unidos. Claro, hay que hablar con Trump y con la administración, pero el Congreso y los senadores juegan un papel clave.

Gustavo Petro y Rand Paul. Foto: GETTY Y AFP

SEMANA: ¿Qué fue lo más difícil para usted en la previa de este encuentro y del encuentro como tal?

D.G.: Fueron tantas dificultades que uno nunca sabe, pero yo diría que había una frustración de que los resultados que Colombia ha venido dando no se entendieran.

Y segundo, la bulla política y todas esas cosas de la polarización en Colombia y acá, pues se atraviesan. Sí, fueron unos días difíciles, unos días complicados, pero siempre la persistencia, siempre el trabajo día a día, un equipo maravilloso que me acompaña aquí en la embajada. Pero, ¿sabe quién fue realmente el responsable de esto? Gustavo Petro, por el liderazgo que ha tenido.