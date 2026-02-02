Estados Unidos

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: siga en directo las últimas noticias, acuerdos y reacciones

Siga el minuto a minuto de la primera reunióne entre los presidentes.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 12:37 a. m.
Presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro.
Presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el lunes 2 de febrero a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, tras expresar en varias oportunidades sus desacuerdos con la administración republicana, que regresó a la Casa Blanca en enero del 2025.

Entre esas controversias se tocaron temas como la postura del país norteamericano sobre la guerra en Gaza; la deportación masiva y las políticas severas de inmigración que pretenden endurecer los procesos para miles de extranjeros y solicitantes de asilo; la represión de Estados Unidos a las protestas sociales, y la mano dura de Trump contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que elevó las tensiones a su punto máximo.

Gustavo Petro se reunió con un grupo de abogados en Washington previo a su cita con Trump: ¿busca salir de la lista Clinton?

Petro rechazó la captura de Maduro, la cual se llevó a cabo el 3 de enero. Desde entonces, el dictador comparece ante la justicia de Estados Unidos, señalado de crímenes relacionados con el narcoterrorismo. Para concretar el derrocamiento, el país norteamericano desplegó sus fuerzas en el Caribe para detener el flujo de drogas que, según Trump, provienen de Colombia y han sido facilitadas tanto por Maduro como por el mandatario colombiano.

8:00 p. m.: Trump habla de Petro antes de la reunión

El republicano dijo desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, que su par colombiano, sobre quien aseguró que “antes era crítico, pero después de la incursión en Venezuela se volvió muy amable, cambió mucho de actitud. Tengo muchas ganas de verlo”.

Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales

NFL vuelve al Santiago Bernabéu: definidas las ciudades de Europa y Latinoamérica en las que se jugará la liga más importante

Trump endurece su estrategia contra Cuba y anuncia el fin del envío de petróleo mexicano a la isla

Trump presiona al Congreso mientras Estados Unidos enfrenta incertidumbre por la nueva parálisis presupuestaria

Arrestaron a dos personas más en Minnesota por manifestaciones en una iglesia contra el ICE

Secretario de Defensa de EE. UU. detalla que la operación en Venezuela fue la más sofisticada jamás ejecutada en la historia mundial

‘Ley de Hailey’: el plan que busca mejorar la respuesta ante desapariciones en EE. UU.

De reunión con Donald Trump a discurso en la OEA: así será la semana de Gustavo Petro en Washington

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

Gustavo Petro se reúne con Donald Trump en la Casa Blanca: todo lo que hay que saber de la cita este martes tres de febrero

Además, detalló que hablarán sobre el tráfico de drogas y pronosticó un gran encuentro.

7:00 p. m.: El gabinete de Petro se muestra optimista

Este lunes, el presidente de Colombia se reunió con su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y otras figuras como la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, horas antes de su encuentro con Donald Trump.

Tras la reunión preparativa, el embajador señaló que, pese a que “en una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar”, la disposiciones de Trump y Petro “son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”. Villavicencio agregó que se mantienen “muy positivos, abrazando la positividad de una relación que se va a relanzar”.

En desarrollo...

Noticias Destacadas