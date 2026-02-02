🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero: siga en directo las últimas noticias, acuerdos y reacciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajó el lunes 2 de febrero a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, Donald Trump, tras expresar en varias oportunidades sus desacuerdos con la administración republicana, que regresó a la Casa Blanca en enero del 2025.

Entre esas controversias se tocaron temas como la postura del país norteamericano sobre la guerra en Gaza; la deportación masiva y las políticas severas de inmigración que pretenden endurecer los procesos para miles de extranjeros y solicitantes de asilo; la represión de Estados Unidos a las protestas sociales, y la mano dura de Trump contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que elevó las tensiones a su punto máximo.

Petro rechazó la captura de Maduro, la cual se llevó a cabo el 3 de enero. Desde entonces, el dictador comparece ante la justicia de Estados Unidos, señalado de crímenes relacionados con el narcoterrorismo. Para concretar el derrocamiento, el país norteamericano desplegó sus fuerzas en el Caribe para detener el flujo de drogas que, según Trump, provienen de Colombia y han sido facilitadas tanto por Maduro como por el mandatario colombiano.

8:00 p. m.: Trump habla de Petro antes de la reunión

El republicano dijo desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, que su par colombiano, sobre quien aseguró que “antes era crítico, pero después de la incursión en Venezuela se volvió muy amable, cambió mucho de actitud. Tengo muchas ganas de verlo”.

Además, detalló que hablarán sobre el tráfico de drogas y pronosticó un gran encuentro.

7:00 p. m.: El gabinete de Petro se muestra optimista

Este lunes, el presidente de Colombia se reunió con su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y otras figuras como la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, horas antes de su encuentro con Donald Trump.

Tras la reunión preparativa, el embajador señaló que, pese a que “en una reunión de estas uno no sabe qué puede pasar”, la disposiciones de Trump y Petro “son indicaciones claras de que estamos ante un encuentro en el que cada uno piensa en su país”. Villavicencio agregó que se mantienen “muy positivos, abrazando la positividad de una relación que se va a relanzar”.

